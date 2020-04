Tα παιδιά του Masaka Kids Africana χορεύουν το καινούργιο τραγούδι του Drake και μας φτιάχνουν τη διάθεση

Το καινούργιο κομμάτι του διάσημου τραγουδιστή, Drake, «Toosie Slide», έχει ήδη προκαλέσει μία viral dance τάση παγκοσμίως, με εκατομμύρια άτομα σε καραντίνα να χορεύουν με τον δικό τους τρόπο στους στίχους «right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide».

Το πιο δημοφιλές βίντεο που έχει προκύψει από όλο αυτό προέρχεται από το Masaka Kids Africana, μία χορευτική ομάδα ορφανών παιδιών στην Ουγκάντα τα οποία δέχτηκαν το χορευτικό challenge και έκλεψαν τις καρδιές όλων μας. Και του Drake μαζί. Ο ίδιος αναδημοσίευσε τον απίστευτο χορό των παιδιών στα δικά του social media, εκφράζοντας τον θαυμασμό του.