Οι άνθρωποι που αγαπούν τις δουλειές τους είναι πιο πιθανό να πάθουν burn out

Ακόμη και πιο δημιουργικοί και γεμάτοι με ενέργεια άνθρωποι, κινδυνεύουν από burn out

Την εμπειρία του με το burn out εκμυστηρεύεται ένας από τους top hair experts, ο Nate Rosenkranz, στο allure. Κομμωτής των celebrities για πάνω από είκοσι χρόνια χρειαζόταν να ταξιδεύει από πολιτεία σε πολιτεία, να ξυπνά από τα χαράματα και φυσικά να περνάει ατελείωτες ώρες (περιπου 12 ώρες) σε σετ γυρισμάτων και φωτογράφησης. Μπορεί να μην είχε κουραστεί από αυτό που έκανε, καθώς αγαπούσε ιδιαίτερα την τέχνη του, όμως είχε αρχίσει έντονα να αμφισβητεί την καριέρα του και το που βαδίζει.

Όπως ο ειδικός ψυχολόγος Michael Leiter δηλώνει, το burn out είναι δύσκολο να το εντοπίσεις και συνήθως δεν εμφανίζεται όπως στις ταινίες όπου βλέπουμε για παράδειγμα εναν μαθητή να καταρρέει στην τάξη ύστερα από πολλά βράδια και ξενύχτια διαβάσματος. Είναι μια πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση και βίωμα.

Πως μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις πάθει burn out

To burn out συνήθως προκύπτει από χρόνιο στρες στην δουλειά, το οποίο όμως δεν έχει διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Σε καταστάσεις burn out, ένας ανθρώπινος οργανισμός ειναι πολύ πιο εύκολο να εμφανίσει ασθένειες όπως η κατάθλιψη, ενώ τα τρια κύρια χαρακτηριστικά του είναι το εντονο αίσθημα της εξάντλησης, του κυνισμού και το να νιώθει αναποτελεσματικός.

Η παγίδα κρύβεται και στα πιο δημιουργικά επαγγέλματα, καθώς εκεί το burn out είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί, όμως υπάρχει. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν πως αν είσαι παθιασμένος με την δουλειά σου, έχεις περισσότερες πιθανότητες εξάντλησης από κάποιον που δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα το επαγγελματικό του μέλλον.

Θεραπεύεται το burn out; Η απάντηση βρίσκεται στο self care

Αρχικά πρέπει να θέσεις τα κατάλληλα όρια στα επαγγελματικά σου, να κάνεις ένα βήμα πίσω. Ωστόσο αυτό που φαίνεται ιδιαίτερα βοηθητικό είναι οι τακτικές self care, που αρκετοί πολλές φορές μπορεί να κοροϊδέψουν ή να αγνοήσουν. Όπως για παράδειγμα δηλώνει ο κομμωτής που αναφέραμε στην αρχή, για εκείνον ένα απολαυστικό μπάνιο είναι must. Ενώ ο makeup artist Daniel Martin, δηλώνει πως πάντα βρίσκει χρόνο για πιλάτες δύο φορές την εβδομάδα ακόμη και αν πρόκειται για virtual προπόνηση.

"Το πάθος για την δουλειά σου, μπορεί να πάει όσο μακριά φτάνει και η αγάπη για τον εαυτό σου".

Ο Martin δήλωσε επίσης, πως όταν δεν μπορείς να φροντίσεις πραγματικά τον εαυτό σου, τότε είναι πολύ δύσκολο να φροντίσεις και τους υπόλοιπους. Από την άλλη ο Dr. Schabram, συνεχίζει δηλώνοντας πως το burn out, είναι ένα επαγγελματικό φαινόμενο και επομένως χρειάζεται ξεκούραση, διακοπές αλλά και αυτοφροντίδα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά στην Ευρώπη έχουμε φαινόμενα όπου οι άνθρωποι δεν πιέζονται πλέον να αφοσιωθούν στην δουλειά για την οποία γεννήθηκαν, αλλά μπορούν να απολαμβάνουν και άλλα πράγματα που τους ενδιαφέρουν.