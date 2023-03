Το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο μέχρι το 2035

Η παιδική παχυσαρκία θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί από τα επίπεδα του 2020, φτάνοντας σε αριθμό τα 208 εκατομμύρια αγόρια και τα 175 εκατομμύρια κορίτσια

Πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο μέχρι το 2035 αν δεν γίνει κάποια σημαντική δράση που να το αποτρέψει. Αυτά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως ο Άτλας για το 2023 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Παχυσαρκία.

Για τις αξιολογήσεις αυτές, λήφθηκε υπόψιν ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), αριθμός που υπολογίζεται με τη διαίρεση του βάρους δια το τετράγωνο του ύψους.

Οι ηλικίες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, είναι μεταξύ των 5-19 ετών ενώ ο δείκτης της παχυσαρκίας στα αγόρια είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικός καθώς δείχνει να διπλασιάζεται από το 10% στο 20%. Στα κορίτσια, το 8% αναμένεται να αγγίξει το 18%.

More than half the world’s population age 5 and older — 51 percent, or more than 4 billion people — are projected to be overweight or obese by 2035, according to a report from the World Obesity Federation. https://t.co/a7KyamarQI