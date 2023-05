Τι είναι το «shameflamation»: Πώς οι ενοχές συνδέονται με τις φλεγμονές στον οργανισμό

Ο ολιστικός γιατρός Δρ. Will Cole μίλησε για το συγκεκριμένο φαινόμενο και κέντρισε το ενδιαφέρον

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα διάσημο γιατρό, ο οποίος κυρίως ασχολείται με την εντερική υγεία, αλλά και την καθοριστική σημασία της σε όλο τον οργανισμό και σε θέματα ψυχικής υγείας. Έντερο και εγκέφαλος συνδέονται άμεσα, ειδικά αν σκεφτούμε πως το 95% της σεροτονίνης παράγεται στο έντερο, καθώς επίσης και το 50% της ντοπαμίνης. Δυο ορμόνες που ελέγχουν τη διάθεση μας, αλλά και αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη.



Ο Δρ. Cole μέσα από το βιβλίο του, αλλά και όντας καλεσμένος σε πρόσφατο podcast επεισόδιο του Jay Shetty, μίλησε για τα συναισθήματα ενοχής, αλλά και το πως αυτά επηρεάζουν τις φλεγμονές στον οργανισμό μας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί το άτομο να τρέφεται σωστά, να ασκείται, αλλά και να κοιμάται επαρκώς, και να εξακολουθεί να έχει ορισμένες φλεγμονές στο σώμα του. Σύμφωνα με τον ειδικό, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε την «συναισθηματική τροφή του». Και τι εννοoύμε με αυτό;



«Το σώμα είναι μια υπέροχη κυτταρική βιβλιοθήκη και τα λόγια, τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι εμπειρίες μας είναι τα βιβλία που τη γεμίζουν. Υπάρχει πολλή ντροπή - με την έννοια της καταπίεσης και όχι της συστολής - γύρω από το τραύμα και έτσι αυτό αποθηκεύεται στο σώμα», αναφέρει ο γιατρός στο βιβλίο του «Gut Feelings: Healing the Shame-Fueled Relationship Between What You Eat and How You Feel». «Η πραγματική υγεία δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τρώτε, αλλά και με το πώς αισθάνεστε», λέει ο Cole.



Ακόμη μας καλεί να αναρωτηθούμε ποια μορφή παίρνουν οι ενοχές στη ζωή μας και πόσο κυρίαρχο ρόλο παίζουν. Μπορεί για παράδειγμα να κάνετε τα πάντα σωστά: να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, να ασκείστε τακτικά, να κάνετε τσεκ-απ, αλλά οι σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας να είναι ενοχικά. Γεγονός που «σωματοποιείται» και εκδηλώνεται στο σώμα σας φλεγμονή. Ως μια κατάσταση δηλαδή που επηρεάζει την ομοιόσταση στον οργανισμό, και τον θέτει και «κατάσταση συναγερμού». Κάτι το οποίο με τη σειρά του, οδηγεί σε χρόνιο στρες και περαιτέρω προβλήματα.



Αν δηλαδή δεν αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας, αν νιώθετε πως δεν είστε αρκετά καλοί για παράδειγμα, το σώμα σας βιώνει μια κατάσταση διαρκούς πίεσης. Η συναισθηματική τροφή, δηλαδή τι σκέψεις και συναισθήματα κυριαρχούν στον εγκέφαλό μας, ενδέχεται να είναι πιο σημαντικός παράγοντας και από το ίδιο το φαγητό.