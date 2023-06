Μπορεί τελικά ο ανανάς να αλλάξει τη γεύση ή τη μυρωδιά του αιδοίου μας;

Είναι άραγε ένας ακόμη μύθος ή τελικά μπορεί να ισχύει;

Το έχεις ακούσει και εσύ, το έχουμε ακούσει και εμείς- το έχουμε ακούσει όλοι. Είναι άραγε ένας ακόμη μύθος ή τελικά μπορεί να ισχύει; Κάνει άραγε πιο γλυκιά τη γεύση του κόλπου μας, η κατανάλωση ανανά; Ή μήπως όχι; Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.



Είναι γεγονός πως αρκετές τροφές επηρεάζουν τη σύσταση του αίματος μας, και κατ' επέκταση των ιδρώτα μας, την αναπνοή μας, τα ούρα μας, το δέρμα μας, και φυσικά το άρωμα μας. Το κόκκινο κρέας έχει βρεθεί πως αλλοιώνει τη μυρωδιά του ιδρώτα μας, όπως επίσης και τα πικάντικα τρόφιμα.



Ακούγεται πως και ο ανανάς, αλλάζει προς το καλύτερο τη γεύση των γεννητικών μας οργάνων. Την κάνει πιο γλυκιά. Τουλάχιστον έτσι λένε. Παρότι οι επιστήμονες δεν φαίνεται να έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, καθώς δεν υπάρχει επίσημη έρευνα που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, ωστόσο υπάρχουν ειδικοί που έχουν σημαντικές ενδείξεις πως όντως ο ανανάς μπορεί να επηρεάσει προς το καλύτερο τη γεύση του αιδοίου μας, χάρη σε ένα ένζυμο που περιέχει.

Η Alyssa Dweck, γιατρός από τη Νέα Υόρκη και συγγραφέας του βιβλίου “The Complete A to Z for Your V”, λέει ότι οι ασθενείς της σίγουρα παρατηρούν μια αλλαγή στη γεύση του κόλπου, μετά την κατανάλωση ανανά. Αυτή η αλλαγή μάλιστα, φαίνεται να είναι θετική. Δηλαδή αποκτά πιο γλυκιά γεύση.

Υπάρχει επίσης περιέργεια για το πώς ο ανανάς επηρεάζει τη γεύση του σπέρματος και η απάντηση είναι πάνω κάτω η ίδια. «Κατά κάποιο τρόπο, «είσαι ό,τι τρως», δηλώνει ο ουρολόγος Koushik Shaw, MD. Είναι πιθανό εάν τρώτε τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως φρούτα, τα σωματικά υγρά σας να έχουν λίγο πιο γλυκιά γεύση, αλλά αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα δεν θα είναι αισθητό σε μια στιγμή.

Όπως και να' χει, o ανανάς είναι μια ιδανική επιλογή, αφού περιέχει βιταμίνη Β, φυτικές ίνες και μια τεράστια δόση βιταμίνης C. Επίσης, ο ανανάς είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτης και ορισμένους καρκίνους.

Τέλος να σημειωθεί πως η μυρωδιά του κόλπου, μπορεί να αλλάζει καθ ‘όλη τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού σας κύκλου.