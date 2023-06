Καρδιακή προσβολή: Δευτέρες και Κυριακές οι ημέρες με τα περισσότερα επεισόδια - Τι δείχνει νέα έρευνα

Πως εξηγούν το φαινόμενο οι ειδικοί υγείας

Αν έχεις ανησυχήσει ποτέ στη ζωή σου ότι θα πάθεις καρδιακό επεισόδιο -καλό θα ήταν να ανησυχήσεις ακόμη περισσότερο αν είναι Δευτέρα ή Κυριακή. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ιατρικά δεδομένα, αφού τα περισσότερα και μάλιστα τα πιο ισχυρά καρδιακά επεισόδια έχουν σημειωθεί Δευτέρες ή Κυριακές.



Σύμφωνα με συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, γιατροί του οργανισμού Belfast Health and Social Care Trust και του Royal College of Surgeons, ανέλυσαν τα δεδομένα 10.528 ασθενών όλης της χώρας από το 2013 μέχρι το 2018 και παρατήρησαν αυξημένη συχνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου (STEMI) στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ενώ μεγάλα ποσοστά σημειώνονται και τις Κυριακές.



Είναι άραγε τυχαίο που τέτοια συμβάντα τυχαίνουν τις δυο πιο μισητές ημέρες της εβδομάδας;

Μέχρι ώρας οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να δώσουν μια σαφή απάντηση για τον συγκεκριμένο φαινόμενο. Ωστόσο ως μοναδική και λογική εξήγηση, είναι το γεγονός πως στις αρχές της εβδομάδας το στρες και το άγχος είναι πιο έντονο.

Ακόμη και παλιότερες έρευνες που έχουν τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρουν ότι το φαινόμενο σχετίζεται με τον κιρκάδιο ρυθμό – τον κύκλου ύπνου.



Όπως δήλωσε ο καρδιολόγος Jack Laffan και επικεφαλής της έρευνας στο Belfast Health and Social Care Trust:

«Έχουμε βρει μια ισχυρή στατιστική συσχέτιση μεταξύ της αρχής της εβδομάδας με τα περιστατικά οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αυτό έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά παραμένει μια άλυτη απορία. Οι παράγοντες πιθανόν είναι πολλοί, παρόλα αυτά, βάσει όσων γνωρίζουμε από προηγούμενες μελέτες έχει λογική να υποπτευόμαστε το κιρκαδιανό στοιχείο».