7 υγιεινοί τρόποι για να γλυκάνεις τον καφέ σου χωρίς ζάχαρη

Αν δεν τον θες βαρύ, πικρό και σκέτο, εμπνεύσου από τις παρακάτω ιδέες

Αν αγαπάς να πίνεις τον καφέ σου γλυκό αλλά φοβάσαι τις επιπτώσεις της ζάχαρης, βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο.

Ο καφές είναι μια αντιοξειδωτική δύναμη που μπορεί να σε βοηθήσει να ζήσεις περισσότερο και μπορεί ακόμη και να βελτιώσει τη σεξουαλική σου ζωή. Για να απογειώσεις λοιπόν τη γεύση του και να δώσεις στις γουλιές σου την απαραίτητη γλύκα, μπορείς να ακολουθήσεις 7 εύκολες κι έξυπνες λύσεις από τους ειδικούς.

Μπορείς να προσθέσεις αντί για ζάχαρη, τα παρακάτω:

Το εκχύλισμα βανίλιας έχει φυσική γλυκιά γεύση, δίνει μοναδικά αρώματα και είναι παράλληλα ο τέλειος τρόπος για να αποφύγεις τη ζάχαρη ή τα γλυκαντικά στον καφέ σου. Μερικές σταγόνες είναι αρκετές για να έχεις το αποτέλεσμα που θες.

Sip smart—how to sweeten your coffee or tea without sugar https://t.co/v0MIn1pJEN