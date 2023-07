Καύσωνας: Αυτή είναι η ποσότητα νερού που πρέπει να πίνεις καθημερινά

Οι ανάγκες για ενυδάτωση αλλάζουν τις ημέρες με θερμοκρασίες - ρεκόρ

Ο καύσωνας Κλέων είναι εδώ και η καλή ενυδάτωση είναι το καλύτερο όπλο εναντίον των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απαιτούν τη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας και ανάμεσα στα απαραίτητα μέτρα, είναι και η κατανάλωση της σωστής ποσότητας νερού, ειδικά από τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους ή ζάλη, κάτι που αργότερα μπορεί να οδηγήσει σε άλλα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως η θερμοπληξία. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι, όμως, πόσο νερό πρέπει να πίνουμε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα. Πέρα από την αποφυγή ροφημάτων με ζάχαρη ή καφεΐνη, τη μείωση της σωματικής δραστηριότητας, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραμονή σε δροσερά μέρη, την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων και φυσικά την αποφυγή της έκθεσης στον καυτό ήλιο, το νερό πρέπει να είναι πάντα μαζί σου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ποσότητα που πρέπει να καταναλώνεις σε περιόδους ακραίων θερμοκρασιών ποικίλλει ανάλογα με το άτομο. Για παράδειγμα, η επαρκής ποσότητα για τους ενήλικες άνδρες, σύμφωνα με τις συστάσεις, είναι τουλάχιστον 2,5 λίτρα την ημέρα. Ανάλογα με το βάρος, διαφέρει και η ακριβής ποσότητα νερού που θα πρέπει να καταναλώνεται, επομένως για μωρά και παιδιά η σύσταση είναι μικρότερη.

