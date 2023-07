Υπάρχει λόγος που κοιμάσαι με το στόμα ανοιχτό και πρέπει να το προσέξεις

Ο λόγος που συμβαίνει να κοιμόμαστε με το στόμα ανοιχτό, εξαρτάται από το κάθε άτομο. Μπορεί να αναπνέεις από το στόμα όλο το βράδυ από απλή συνήθεια ή επειδή ο οργανισμός σου προσπαθεί να στείλει ένα ισχυρό σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά.

«Κάθε φορά που χρειάζεται να αναπνεύσουμε, το κάνουμε ασυνείδητα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να το κάνουμε ακατάλληλα ή αναποτελεσματικά, και αυτό θα μπορούσε να είναι η συνήθεια μας», λέει Τζέιμς Νέστορ, συγγραφέας του βιβλίου Breath: The New Science of a Lost Art. «Και μετά κουβαλάμε αυτή τη συνήθεια μαζί μας όλη μας τη ζωή και μπορεί να υποφέρουμε από μερικές πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας, αν δεν αναπνέουμε σωστά», καταλήγει.

Όταν σε παίρνει ο ύπνος, οι μυς του προσώπου χαλαρώνουν, αφήνοντας το στόμα σου ελεύθερο με αποτέλεσμα πολλές φορές να μένει ανοιχτό όλο το βράδυ.

«Η αναπνοή από το στόμα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μες στη νύχτα, αλλά παρατηρείται συνήθως στα βαθύτερα επίπεδα ύπνου, όταν έχουμε λιγότερο έλεγχο στον ανώτερο αεραγωγό», σημειώνει η καθηγήτρια ωτορινολαρυγγολίας στο πανεπιστήμιο της βόρειας Καρολίνας, Δρ. Κριστίν ΝτεΜασόν.