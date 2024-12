Σακχαρώδης διαβήτης: Η Novo Nordisk Hellas βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς με κάθε τρόπο

Εδώ και 45 χρόνια, η εταιρεία επενδύει στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη και άλλων σοβαρών χρόνιων παθήσεων

Περισσότερα από 61 εκατομμύρια1 άνθρωποι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σύμφωνα με το Internation Diabetes Federation, ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη στην ΕΕ θα φτάσει τα 69 εκατ. μέχρι το 2045. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι ασθενείς που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη φτάνουν τους 1.130.505, αγγίζοντας το 11% του πληθυσμού της χώρας, ενώ ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης εκτιμά ότι το 12,4% εμφανίζει προδιαβήτη. Ωστόσο, υπολογίζεται πως σε ποσοστό 29,1% των ατόμων με διαβήτη, η νόσος παραμένει αρρύθμιστη.

Διαβήτης και καρδιαγγειακές παθήσεις – Γιατί σε αφορά

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων που, όταν συνδυάζονται, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία στη σύγχρονη εποχή. Αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ επιδεινώνουν και την ποιότητα ζωής, περιορίζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και, στη χειρότερη περίπτωση, μειώνοντας το προσδόκιμο ζωής2.

Οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τις κύριες αιτίες αναπηρίας και θανάτου για άτομα με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 23. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν δύο έως τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με άτομα χωρίς τη συγκεκριμένη πάθηση4.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις επηρεάζουν σημαντικά τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των ατόμων και των φροντιστών τους. Συχνά οδηγούν σε μειωμένη ποιότητα ζωής και οικονομική επιβάρυνση, καθώς απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και ειδική φροντίδα. Το υψηλό ποσοστό χρόνιων ασθενειών επιβαρύνει τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης5. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση των συστημάτων υγείας, είναι κρίσιμο να προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη για πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των ασθενειών.

Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες εξέτασαν την συχνότητα της καρδιαγγειακής νόσου στον Ελληνικό πληθυσμό καθώς τους συναφείς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, μερικοί εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με το συγχρονο τρόπο ζωής. Μάλιστα, σύμφωνα με την μελέτη ATTICA, η οποία διήρκησε 20 έτη (2002–2022), αρκετοί κλινικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) καθώς και ο σακχαρώδης διαβήτης, έδειξαν αυξητική τάση η οποία ήταν ανεξάρτητη από την γήρανση του πληθυσμού6.

Η Novo Nordisk Hellas δίπλα στους ασθενείς με διαβήτη

Η Novo Nordisk έχει παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας, ιδρύθηκε το 1923 και εδρεύει στη Δανία. Σκοπός της είναι να οδηγήσει την αλλαγή για να νικήσει σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η νόσος της παχυσαρκίας και οι σπάνιες αιματολογικές και ενδοκρινικές διαταραχές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1979 με την διακριτική επωνυμία «Νόβο Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε.», εισάγοντας προϊόντα για το σακχαρώδη διαβήτη.

Για περισσότερες από 4 δεκαετίες, κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά και επενδύει στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Δέσμευση στους Συλλόγους ασθενών

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Τόσο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Διαβήτη, όσο και καθ'ολην τη διάρκεια του έτους, η Novo Nordisk υλοποιεί δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και στηρίζει τους ασθενείς έμπρακτα- το 2022 πρόσφερε 47.000 ευρώ σε δωρεές στους συλλόγους ασθενών με διαβήτη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της Novo Νοrdisk Hellas, του προγράμματος “Healthy Cities” καθώς και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού της χώρας, για τη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη, έχει συσταθεί η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run to Change Diabetes».

Η Novo Nordisk Hellas εστιάζει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία, τη σημασία της πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση. Συνεργάζεται με όλους τους θεσμικούς φορείς σχετικά με το ζήτημα της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη, τα φάρμακά της επηρεάζουν θετικά τη δημόσια υγεία με κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά οφέλη, ενώ ενισχύει και τους Έλληνες επιστήμονες με διεθνή τεχνογνωσία και επιστημονική γνώση.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η Novo Nordisk Hellas βλέπει τους ασθενείς με ολιστικό τρόπο. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, επιδιώκοντας να παράγει πολύπλευρες λύσεις με πολλαπλά οφέλη για την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών, οδηγώντας την αλλαγή και μεταμορφώνοντας τη νοοτροπία της ελληνικής ιατρικής κοινότητας.

Δίνει δύναμη στις ιστορίες των ασθενών, στηρίζει τους Συλλόγους Ασθενών και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειές τους να ενδυναμώσουν τους ασθενείς να ζουν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

www.novonordisk.gr, www.diabeteswhatsnext.com/gr/el.html



