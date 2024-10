Οι 5 απλές συνήθειες για να ζήσουμε μέχρι τα 100, σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές

Συμβουλές για μακροζωία, που κάνουν τα «100» να μην είναι άπιαστο νούμερο

Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους ερευνητές που ασχολούνται με την μακροζωία, αλλά από όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν στο διαδίκτυο, όσα χρειάζεται να κάνουν, όσο είναι μικροί, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα 100. Ή έστω μέχρι όσο περισσότερο μπορούν. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες άρθρα με συμβουλές για μακροζωία, η τόση πληροφορία είναι χαοτική.

Γι’αυτό κορυφαίοι ερευνητές εξηγούν τις πέντε απλές συνήθειες που είναι οι καλύτερες για την μακροζωία.

Η υγιεινή διατροφή

«Η διατροφή είναι μακράν ο πιο σημαντικός παράγοντας», είπε ο Βάλτερ Λόνγκο, ο οποίος μελετά εδώ και 20 χρόνια το ζήτημα της μακροζωίας. Πολλοί ειδικοί, που μελετούν τις περιοχές με τους μακροβιότερους πληθυσμούς στον κόσμο, τονίζουν πως η διατροφή επηρεάζει τη διάρκεια ζωής και προτείνουν πως η μεσογειακή, είναι η καταλληλότερη.

Σύμφωνα με τον Λόνγκο και τον Νταν Μπούετνερ, ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις από αιωνόβιους και επισκέπτεται τις Μπλε Ζώνες (ένας όρος που εφηύρε ο ίδιος), η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει όσπρια και ιδιαίτερα τα φασόλια, καρύδια, βρώμη, αρκετή ποσότητα λαχανικών και όχι κόκκινο κρέας.

Η κίνηση και η καθημερινή άσκηση

Ορισμένοι ειδικοί συνιστούν καθημερινή άσκηση και άλλοι καθημερινή κίνηση. Η προπόνηση ενδυνάμωσης δύο φορές την εβδομάδα και η αερόβια άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα, ακόμη και για 10 λεπτά της ημέρας, είναι μία από τις καθημερινές πρακτικές που αυξάνουν τις πιθανότητες ενός ατόμου να ζήσει μέχρι τα 90.

«Στις Μπλε Ζώνες, η άσκηση είναι πολύ λιγότερη, όμως οι αιωνόβιοι κινούνται καθημερινά», είπε ο Μπούετνερ στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix, «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». Συνήθως, οι κάτοικοι περπατούν από μέρος σε μέρος, χτίζουν πράγματα με το χέρι και φτιάχνουν τους δικούς τους κήπους, κάτι που τους επιτρέπει να κάνουν σωματική δραστηριότητα χαμηλής έντασης, κάθε μέρα.

Επένδυση στους σωστούς ανθρώπους

Το να περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που δεν είναι τοξικοί, είναι το νούμερο ένα πράγμα για μια ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με μελέτη του Χάρβαρντ που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Δεν είναι ποτέ αργά να ενισχύσετε τις σχέσεις που έχουν σημασία για εσάς», είπαν οι Μαρκ Σ. Σουλτς και Ρόμπερτ Γουόλντινγκερ, συγγραφείς της εν λόγω μελέτης. «Οι άνθρωποι στις Μπλε Ζώνες δίνουν προτεραιότητα στις σχέσεις τους, επενδύουν σε αυτές», είπε ο Μπούετνερ στο ντοκιμαντέρ του.

Προτεραιότητα στον σκοπό της ζωής

Στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, μία από τις Μπλε Ζώνες, έχουν μία αξία που την ονομάζουν Ikigai, που έχει να κάνει με τον λόγο υπάρξης. Οι αιωνόβιοι εκεί, εστιάζουν δηλαδή στον σκοπό της ζωής τους και δεσμεύονται σε αυτόν. «Οι άνθρωποι που έχουν μια ισχυρότερη αίσθηση του σκοπού ζουν περίπου οκτώ χρόνια περισσότερο, από εκείνους που δεν έχουν», είπε ο Μπούετνερ.

Η πίστη

Μέχρι το τέλος του 2023, ο Μπούετνερ είχε πάρει συνέντευξη από 263 αιωνόβιους. Όλοι, εκτός από πέντε, ανήκαν σε μια θρησκευτική κοινότητα. «Οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε εκκλησία, ναό ή τζαμί ζουν κάπου μεταξύ τεσσάρων και δεκατεσσάρων ετών περισσότερο», είπε ο Μπούετνερ στο ντοκιμαντέρ. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί βοηθά να βρει κάποιος νόημα στη ζωή του, εξήγησε ο Άρθουρ Μπρουκς, κορυφαίος ερευνητής για την ευτυχία. «Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που έχουν πίστη ή φιλοσοφία ζωής είναι επίσης πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που δεν έχουν».