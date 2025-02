3 σημάδια που φανερώνουν ότι χρειάζεσαι άδεια από τη δουλειά, σύμφωνα με ψυχολόγο

Χρειάζεσαι άδεια αλλά πώς θα την αξιοποιήσεις σωστά;

Όταν προσπαθείς σκληρά να πετύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους, το να πάρεις άδεια μπορεί να μοιάζει με δευτερεύουσα προτεραιότητα — ακόμα κι αν βλέπεις ότι τη χρειάζεσαι. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο προγραμματισμός διαλειμμάτων από τη δουλειά μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει την απόδοσή σου.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του να «επιτρέπεις στον εαυτό σου» να πάρει άδεια όταν χρειάζεσαι ξεκούραση. Η Τάσα Έιριχ, οργανωσιακή ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "Shatterproof: How to Thrive in a World of Constant Chaos", υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος να πιέζεις τον εαυτό σου πέρα από τα όριά του.

«Υπάρχουν τρεις ενδείξεις ότι όχι μόνο το άγχος μας καταβάλλει, αλλά και ότι οι μηχανισμοί αντιμετώπισής του εξαντλούνται», αναφέρει.

3 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να αξιοποιήσεις την άδειά σου

Έχεις λιγότερη ενέργεια από το συνηθισμένο

Αν παρατηρείς ότι η ενέργειά σου είναι χαμηλή στη δουλειά, ειδικά για αρκετές μέρες στη σειρά, πιθανότατα χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Μπορεί να κάνεις κάτι που κανονικά απολαμβάνεις, αλλά να νιώθεις λιγότερο ενθουσιασμό και κίνητρο. Ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η πηγή της ενέργειάς σου έχει στερέψει είναι όταν οι καθημερινές σου υποχρεώσεις αρχίζουν να σου φαίνονται εξαντλητικές.

Τα μικρά προβλήματα μοιάζουν τεράστια

Παρατήρησε τη συμπεριφορά σου, ειδικά αν πιάνεις τον εαυτό σου να αντιδρά υπερβολικά σε μικροπροβλήματα — όπως όταν χαλάει ο εκτυπωτής. Η αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων που παλιότερα χειριζόσουν με ευκολία μπορεί να υποδηλώνει ότι νιώθεις υπερβολικά πιεσμένος. Αν οι αντιδράσεις σου σε μικρά άγχη είναι δυσανάλογες, ίσως ήρθε η στιγμή να κάνεις ένα διάλειμμα για να επανέλθεις.

Οι συνήθεις μηχανισμοί αντιμετώπισης δεν λειτουργούν πια

Ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους χαλάρωσης. Κάποιοι βρίσκουν ανακούφιση σε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, άλλοι γράφουν ημερολόγιο ή περνούν χρόνο με φίλους. Αν, όμως, οι δραστηριότητες που σε βοηθούσαν να αποφορτιστείς δεν έχουν πια αποτέλεσμα, ίσως χρειάζεσαι μεγαλύτερη παύση. Χωρίς τους φυσικούς μηχανισμούς διαχείρισης του στρες, μπορεί να νιώσεις ότι όλα είναι υπερβολικά ψυχοφθόρα.

Πώς να αξιοποιήσεις σωστά τον χρόνο της άδειάς σου

Αφού αποφασίσεις να πάρεις άδεια, το επόμενο βήμα είναι να διασφαλίσεις ότι το διάλειμμά σου θα είναι πραγματικά ξεκούραστο. Μπορεί να φαίνεται δελεαστικό να αφήσεις τον χρόνο της άδειας σου εντελώς «ελεύθερο», αλλά στην πραγματικότητα θα νιώσεις πιο ικανοποιημένος αν έχεις ένα πλάνοπου να περιλαμβάνει πράγματα που σου είναι ευχάριστα.

«Η έρευνα δείχνει ότι αν χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου με πρόθεση, είναι πιο πιθανό να επιστρέψεις με περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ψυχική υγεία και μεγαλύτερη ευεξία», εξηγεί η Έιριχ.

Η ίδια προτείνει την τεχνική «2-2-2» για να οργανώσεις το διάλειμμά σου:

Σε 2 λεπτά: Κάνε κάτι που σου προσφέρει άμεση ανακούφιση, όπως βαθιές αναπνοές, λίγη βόλτα στον καθαρό αέρα ή απλώς άσε τα συναισθήματά σου να έρθουν στην επιφάνεια, όποια κι αν είναι.

Κάνε κάτι που σου προσφέρει άμεση ανακούφιση, όπως βαθιές αναπνοές, λίγη βόλτα στον καθαρό αέρα ή απλώς άσε τα συναισθήματά σου να έρθουν στην επιφάνεια, όποια κι αν είναι. Σε 2 ώρες: Χαλάρωσε με μια δραστηριότητα που απολαμβάνεις, όπως το να συναντήσεις έναν φίλο. Μπορείς επίσης να επιλέξεις μια απλή, ικανοποιητική εργασία, όπως το συμμάζεμα του σπιτιού ή το μαγείρεμα ενός αγαπημένου σου φαγητού.

Χαλάρωσε με μια δραστηριότητα που απολαμβάνεις, όπως το να συναντήσεις έναν φίλο. Μπορείς επίσης να επιλέξεις μια απλή, ικανοποιητική εργασία, όπως το συμμάζεμα του σπιτιού ή το μαγείρεμα ενός αγαπημένου σου φαγητού. Σε 2 ημέρες: Κάνε παύση. Μην ελέγχεις emails και μην προσπαθείς να λύσεις προβλήματα για 48 ώρες. Δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση, φροντίζοντας να κοιμηθείς περισσότερο.

Αν δεν μπορείς να πάρεις άδεια, μπορείς ακόμα να αξιοποιήσεις τον ελεύθερο χρόνο σου για να βελτιώσεις την ευεξία σου. Ακόμα και 15 λεπτά αρκούν για να αφιερώσεις σε αναζωογονητικές πρακτικές, όπως ο διαλογισμός ή το περπάτημα. Διεκδίκησε αυτά τα 15 λεπτά και πες στον εαυτό σου “θα τα αφιερώσω σε κάτι που θα με βοηθήσει να ανακτήσω δυνάμεις και να καλύψω τις ανάγκες μου”.