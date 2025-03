8 σημάδια για να καταλάβεις πως βρίσκεσαι σε κύκλο τοξικής παραγωγικότητας

Και πώς να ξεφύγεις από αυτήν

Συνεχώς διαβάζουμε άρθρα και μελέτες επιστημόνων και ψυχολόγων, που μας προτρέπουν να ακολουθήσουμε όλα εκείνα τα tips, για να είμαστε παραγωγικοί στην καθημερινότητά μας. Από την άλλη, δεν δίνουμε σημασία σε εκείνες τις δημοσιεύσεις, που μιλάνε για την τοξική παραγωγικότητα, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως η ανάγκη του να κάνεις πάντα κάτι.

Η τοξική παραγωγικότητα είναι, επίσης, «η ανάγκη του να είσαι παραγωγικός, ακόμα και αν η υγεία και η ευημερία μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα», γράφει χαρακτηριστικά και η συγγραφέας Τζένιφερ Ρος στο βιβλίο της “Why Are We Here?: Creating a Work Culture Everyone Wants”. Επί της ουσίας, αισθάνεσαι πως ό,τι κι αν συμβαίνει, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάντα πιο επείγον. Είναι αυτή η κοινωνική πίεση πως αν δεν είσαι παραγωγικός, είσαι τεμπέλης. Μία αντίληψη που φέρνει μόνο αρνητικά αποτελέσματα και επηρεάζει εις βάθος την ψυχική σου υγεία.

Σαφέστατα η τοξική παραγωγικότητα παρουσιάζει σημάδια εξουθένωσης, αλλά εξακολουθείς να ολοκληρώνεις τα καθήκοντά σου και να παραμένεις ενεργός. Ποια είναι όμως τα σημάδια που αποδεικνύουν πως η παραγωγικότητα σου έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και πώς μπορείς να φέρεις σε μια ισορροπία τη ζωή σου;

8 σημάδια της τοξικής παραγωγικότητας

Δεν περνάς τον χρόνο που θα ήθελες με φίλους και οικογένεια.

Δουλεύεις περισσότερο από τις ώρες που έχεις καθορίσει.

Στέλνεις email τη νύχτα ή τα σαββατοκύριακα.

Τρως πάντα το μεσημεριανό σου στο γραφείο.

Αφήνεις τα πράγματα που αγαπάς, όπως τα χόμπι, στην άκρη.

Δεν προσέχεις την υγεία σου.

Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν συνεχή κύκλο ολοκλήρωσης εργασιών

Δεν δίνεις προτεραιότητά στην ξεκούρασή σου.

Πώς όμως μπορείς να καταπολεμήσεις την τοξική παραγωγικότητα;