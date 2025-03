5 ρεαλιστικές συνήθειες να κάνεις στην καθημερινότητά σου και να νιώσεις άλλος άνθρωπος

Θα βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου και θα νιώσεις περισσότερη ευτυχία

Έχουμε διαβάσει πολλά κείμενα και αμέτρητες μελέτες που έχουν ασχοληθεί με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευτυχίας. To-do λίστες που ενώ τις διαβάζουμε, στο τέλος της ημέρας τις έχουμε ξεχάσει. Είτε γιατί δεν είναι εφικτές είτε για πιστεύουμε πως είναι φούμαρα και δεν θα βοηθήσουν στο ελάχιστο. Ίσως μόνο όταν πρόκειται για ρεαλιστικές και εφικτές συνήθειες να δώσουμε προσοχή, όπως αυτές που ακολουθούν για παράδειγμα.

Κάποιες μικρές ενέργειες που είναι εύκολο να κάνουμε καθημερινά και να δούμε πραγματική διαφορά. Από ένα τηλέφωνο σε έναν φίλο, μέχρι την ολοκλήρωση μιας εκκρεμότητας, τα παρακάτω βοηθούν να νιώσουμε πιο χαρούμενοι και πιο παραγωγικοί.

Ένα μήνυμα ή μία κλήση σε ένα φίλο

Το πρόγραμμα της καθημερινότητας σου είναι γεμάτο με υποχρεώσεις. Σίγουρα κάπου ανάμεσα σε αυτές, θέλεις και λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Τι είναι όμως 10 λεπτά για να πάρεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο ή κάποιο που έχετε να μιλήσετε καιρό γιατί χαθήκατε; Οι θετικές κοινωνικές σχέσεις βελτιώνουν αποδεδειγμένα την ποιότητα της ζωής, άλλωστε. Και είναι πολύ εκείνοι που υποτιμούν το πόσο πολύ θέλουν οι φίλοι τους να ακούσουν νέα τους, σύμφωνα με μια μελέτη του 2022.

Κι όμως, ένα απρόσμενο τηλέφωνο ή ένα μήνυμα εκτιμάται ιδιαιτέρως. Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει πως όσο πιο πιο αναπάντεχη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο θετικά την υποδέχεται ο άλλος. Δεν χρειάζεται καν να είναι μια πολύωρη συζήτηση, για να ενισχύσεις προς το καλύτερο τις σχέσεις σου.

Κάνε κάτι που αποφεύγεις

Been there, done that. Ποιος δεν αναβάλλει για αύριο μια υποχρέωση ή εκκρεμότητα; Όμως, ακόμα και μία μικρή εκκρεμότητα να διαγράψεις από τη λίστα σου, βοηθά στην απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλό σου, αυξάνοντας τη διάθεσή σου. Είναι σα να φεύγει ένα βάρος από πάνω σου, γιατί σκέφτεσαι ξανά και ξανά “πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω το άλλο”. Κι εδώ αναφερόμαστε ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα. Από το να κλείσεις ραντεβού στον γιατρό σου, μέχρι να καθαρίσεις το σπίτι.

Κάνε ένα κοπλιμέντο σε κάποιον

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2020, οι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν κάνουν ένα κοπλιμέντο, ακόμα κι αν πριν από αυτό αισθάνονται άβολα. «Ένα γρήγορο κομπλιμέντο μπορεί να ενισχύσει τη διάθεσή σου για πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις», λέει χαρακτηριστικά η Λόρι Σάντος, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Yale και οικοδέσποινα του podcast The Happiness Lab.

Σπάσε μια κακή συνήθεια με τον «κανόνα των 5 δευτερολέπτων»

Η Μελ Ρόμπινς, συγγραφέας του “The 5 Second Rule”, ανέπτυξε μια τεχνική που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις κακές συνήθειες. Όταν νιώσεις αυτή τη μικρή ώθηση να κάνεις κάτι που πραγματικά θέλεις, μέτρησε ανάποδα από το 5 ως το 1. Στη συνέχεια, εκτέλεσε μια μικρή δράση που θα σε φέρει πιο κοντά στον στόχο σου. "Όσο περισσότερο καθυστερείς ανάμεσα στην αρχική παρόρμηση και στην πράξη, τόσο πιο δυνατές γίνονται οι δικαιολογίες στο μυαλό σου και τόσο πιο δύσκολο είναι να κινηθείς”, γράφει η Robbins. Για παράδειγμα, θέλεις να σταματήσεις το ατελείωτο scroll και να βγεις για έναν περίπατο; Μέτρησε 5-4-3-2-1 και άφησε το κινητό.

Διέγραψε την εφαρμογή που χρησιμοποιείς περισσότερο

Η υπερβολική χρήση της οθόνης μειώνει τις πραγματικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Οι άνθρωποι ουσιαστικά εξαφανίζονται όταν είναι στα κινητά τους και δεν μπορούν να είναι πραγματικά παρόντες για αυτούς που αγαπούν. Αν, λοιπόν, θέλεις να βελτιώσεις τις φιλίες και τις σχέσεις σου, εξάλειψε τον πειρασμό εντελώς. Διέγραψε την εφαρμογή που χρησιμοποιείς περισσότερο και δεσμεύσου να την αποφύγεις για 30 ημέρες. Τις πρώτες δύο εβδομάδες, θα έχεις έντονη επιθυμία να την ξανακατεβάσεις. Ο εγκέφαλός σου θα βρίσκει δικαιολογίες για να το κάνεις. Αν αντέξεις 14 ημέρες, μπορεί να διαπιστώσεις ότι τελικά δεν σου λείπει τόσο πολύ και νιώθεις καλύτερα χωρίς αυτήν.