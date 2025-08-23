Έρευνα: Μέχρι το 2030, το 45% των γυναικών μεταξύ 25-44 θα ‘ναι single και χωρίς παιδί - Και σίγουρα πιο ανέμελο

Το στερεοτυπικό πρότυπο, που θέλει τις γυναίκες να έρχονται σε αυτόν τον κόσμο με την «υποχρέωση» να αποκτήσουν και εκείνες κάποια στιγμή παιδιά, καταρρίπτεται. Επιτέλους.

Μπορεί το 2030 να απέχει μόλις πέντε χρόνια από το έτος που διανύουμε, ωστόσο οι αλλαγές που προβλέπουν οι επιστήμονες, φαίνεται πως θα είναι καθοριστικές για τη σύσταση της κοινωνίας. Να σου θυμίσουμε, πως πέντε χρόνια πριν μπαίναμε στην περίοδο του covid-19 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά στις ζωές μας. Και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Αλλά θα είναι για καλό - τουλάχιστον για τις ίδιες τις γυναίκες.

Από μια πρόσφατη ανάλυση της Morgan Stanley, διαπιστώθηκε πως μέχρι το 2030, το 45% των γυναικών σε ηλικία εργασίας (25-44) στις ΗΠΑ θα είναι ελεύθερες και χωρίς παιδιά. Αν κάτι πρέπει να σχολιάσουμε από την παραπάνω πρόταση - προφανώς - δεν είναι ο μειωμένος αριθμός των γεννήσεων ή μελλοντική μείωση του πληθυσμού της Γης. Αντίθετα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως τα πρότυπα και τα στερεότυπα καταρρέουν (επιτέλους), προσφέροντας χώρο για την καλλιέργεια και την άνθιση νέων ιδεών, απόψεων και τρόπων ζωής.

Shutterstock

Οι γυναίκες θα αλλάξουν τον κοινωνικό χάρτη μέχρι το 2030

Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για μια ιστορική κοινωνική αλλαγή αφορμή για την οποία στάθηκε η εσωτερική και ισχυρή ανάγκη των γυναικών για ανεξαρτησία και επαγγελματική ανέλιξη. Παράλληλα, οι σύγχρονες απόψεις τους για τον θεσμό της οικογένειας και τους όρους που τίθεται σε μια σχέση, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους να απαλλαχθούν από τους θεσμούς που τους «φοράει» η κοινωνία και να εστιάσουν στις δικές τους προσωπικές ανάγκες.

Οι ερευνητές, που μελέτησαν τα στοιχεία και πρόβλεψαν αυτή την κοινωνική αλλαγή, επισημαίνουν, επίσης, πως οι γυναίκες δεν απορρίπτουν τη μητρότητα, ούτε το κομμάτι του γάμου, απλώς αναπτύσσουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισής τους. Ήδη από το 2025 - και αρκετά χρόνια πριν - μια μεγάλη μερίδα των γυναικών έχει αναθεωρήσει για τις προτεραιότητές της, εκφράζοντας την επιθυμία της να επικεντρωθεί στην καριέρα της και όχι στη δημιουργία οικογένειας. Ειδικά, πριν από τα 35. Η αυτονομία και η αυτοφροντίδα βρίσκονται στο επίκεντρο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αναπτύσσονται εγωιστικές συμπεριφορές.

Καθώς, λοιπόν, τα ποσοστά των γυναικών που παντρεύονται και κάνουν παιδιά σε νεαρή ηλικία πέφτουν, οι αριθμοί γεννήσεων μειώνονται και τα δεδομένα αλλάζουν, ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών διαμορφώνει τη ζωή του με βάση την προσωπική πληρότητα και όχι την κοινωνική πίεση ή τον ηλικιακό ρατσισμό. Η αλήθεια είναι, πως ως γυναίκες έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να αγωνιστούμε για να τα καταφέρουμε.

Πρόκειται για μια προσπάθεια απελευθέρωσης από τις επιταγές της κοινωνίας, που έχει την τάση να μας βάζει σε καλούπια, χωρίς τη θέλησή μας. Μέχρι το 2030, λοιπόν, τα κοινωνικά δεδομένα θα είναι τελείως διαφορετικά - τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών - με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν με θάρρος και ειλικρίνεια τα στερεότυπα, ακολουθώντας διαφορετική πορεία. Αυτό είναι σίγουρα ένα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο νέο για τις ημέρες που έρχονται. Επιτέλους.

