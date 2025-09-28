Αυτή την ώρα της ημέρας νιώθουμε πιο έξυπνοι και πιο συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Δεν έχει καμία σχέση με το αν είσαι βραδινός ή πρωινός τύπος

Μπορεί να έχουμε τελειώσει το σχολείο εδώ και χρόνια, όμως τα «τεστ» δεν τελειώνουν ποτέ. Μερικές φορές είναι επίσημα, όπως μια πιστοποίηση ή μια επαγγελματική άδεια. Πιο συχνά, όμως, είναι οι καθημερινές δοκιμασίες: μια σημαντική συνάντηση, μια επαγγελματική παρουσίαση, μια συζήτηση με υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες. Ακόμη και η αυτοαξιολόγηση, σύμφωνα με έρευνες, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης.

Αυτό που σπάνια σκεφτόμαστε, όμως, είναι πότε δίνουμε αυτά τα τεστ, και αυτό, όπως φαίνεται, είναι λάθος. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology ανέλυσε πάνω από 100.000 προφορικές εξετάσεις σε ιταλικό πανεπιστήμιο και αποκάλυψε κάτι εντυπωσιακό: τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρατηρούνται μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ. Πριν ή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιτυχίας πέφτουν αισθητά, ανεξάρτητα από το αν είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος.

Η εξήγηση είναι διπλή. Πρώτον, η γνωστική μας απόδοση αυξάνεται σταδιακά το πρωί και πέφτει το απόγευμα, καθώς η ενέργεια μειώνεται και το άγχος αυξάνεται. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό, η απόδοση του ατόμου που μας αξιολογεί επηρεάζεται το ίδιο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η κόπωση και η ψυχική εξάντληση οδηγούν σε μειωμένη ευελιξία και αυστηρότερες κρίσεις.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the National Academy of Sciences, κρατούμενοι που παρουσιάζονταν μπροστά σε επιτροπή αποφυλάκισης νωρίς το πρωί είχαν 70% πιθανότητα να τους δοθεί χάρη. Ωστόσο, καθώς περνούσε η μέρα, το ποσοστό αυτό μειωνόταν σχεδόν στο μηδέν, με μόνη εξαίρεση τις πρώτες περιπτώσεις μετά το μεσημεριανό διάλειμμα.

Όταν έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις πότε θα δώσεις το τεστ σου είτε είναι συνέντευξη, παρουσίαση, διαπραγμάτευση ή σημαντική συζήτηση επίλεξε τις μεσημεριανές ώρες. Θα είσαι στο πνευματικό σου πικ και το ίδιο και το άτομο απέναντί σου.