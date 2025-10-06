Ούτε διαλογισμός, ούτε αναπνοές: Πώς να μείνεις ψύχραιμος, όταν όλα πηγαίνουν εντελώς λάθος

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα της εποχής αποτελούν “βαρίδι” στην ψυχική υγεία μας.

Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που νιώθεις ασφυκτικά μέσα στο τρέξιμο και το άγχος της καθημερινότητας. Οι συνθήκες ζωής είναι τόσο απαιτητικές, που υπάρχουν ημέρες που δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς τον εαυτό σου. Η επιθυμία σου να ανταπεξέλθεις στα tasks της δουλειάς, η ανάγκη σου να κάνεις το καλύτερο για τα παιδιά σου, η ευθύνη να δίνεις συνεχώς τον καλύτερό εαυτό σου, σε εξαντλούν, σε «αδειάζουν». Και έρχεται το τέλος της ημέρας και είσαι εσύ και ο εαυτός σου τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.

Ο καθένας από εμάς έχει πολλούς λόγους να χάσει την ψυχραιμία του και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πηγαίνοντας, όμως, κόντρα στην τάση της εποχής, όπου επικρατεί μια ένταση και μια σύγχυση άνευ προηγουμένου, θα ήταν προσωπικό κέρδος και όφελος να καταφέρεις να παραμείνεις ψύχραιμος, ακόμα κι αν δεν έχεις από πουθενά να πιαστείς. Τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά, ούτε εύκολα, ωστόσο εξαρτάται από εμάς 100% ο τρόπος που θα επιλέξουμε να τα διαχειριστούμε. Μπορεί να θεωρείς πως είναι αδύνατον να επαναφέρεις την τάξη μέσα στην αταξία, όμως δεν είναι και θα μάθεις ευθύς αμέσως τον τρόπο.

Unsplash

Ακολουθεί μια λίστα με πέντε τρόπους που θα επαναφέρουν την ψυχραιμία στην καθημερινότητά σου ακόμα κι όταν όλα γύρω σου μοιάζουν αβέβαια, άδοξα και ανασφαλή. Είναι μια κακή ημέρα, όχι μια κακή ζωή, συνεπώς μπορείς να αλλάξεις ό,τι συμβαίνει γύρω σου ή να το κοιτάξεις από άλλη οπτική. Η απόφαση είναι δική σου.

5 αποτελεσματικά tips για να μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν όλα πάνε στραβά

#1 Εστίασε την προσοχή σου μόνο σε όσα μπορείς να ελέγξεις

Απαισιόδοξα σενάρια, ανησυχία, άγχος, αρνητική ενέργεια κι άλλα παρόμοια είναι ικανά να σε αποσυντονίσουν από την καθημερινότητά σου και να σου προκαλέσουν ανασφάλεια κι άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί από αυτό το «κύμα αβεβαιότητας». Αντίθετα, εστίασε σε όλα εκείνα που μπορείς να ελέγξεις, να σταματήσεις, να προκαλέσεις και γενικότερα να κατευθύνεις. Επικεντρώσου στα προβλήματα που μπορείς πράγματι να λύσεις και μην απασχολείς τη σκέψη σου με πράγματα που ή δεν περνάνε από το χέρι σου ή είναι αδύνατον να λυθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

#2 Κάνε μια βόλτα στη φύση/πάρκο μόνος σου, για να χαλαρώσει το μυαλό σου

Ακόμα και η πιο μικρή βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς είναι ικανή να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις τις σκέψεις σου και να απαλλαχτείς από την ένταση της ημέρας. Η επαφή με τη φύση είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως βοηθά τους ανθρώπους να σκεφτούν καθαρά, να παρατηρήσουν τις σκέψεις τους και να πάρουν αποφάσεις, χωρίς να είναι επηρεασμένοι από νεύρα, πίεση και άγχος.

#3 Θέσε σε προτεραιότητα τον ύπνο σου. Όχι, δεν γίνεται να κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα

Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας και όσο νωρίτερα το κατανοήσεις τόσο καλύτερο θα είναι για τον οργανισμό σου. Από τον εγκέφαλο και την καρδιά μέχρι τα υπόλοιπα όργανα του σώματός μας, ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία και στην υγεία τους. Πέρα από τη σωματική κούραση και την κόπωση που νιώθουμε, όταν δεν κοιμόμαστε καλά, δημιουργούμε τη βάση για την ανάπτυξη προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο μας, αφού διαταράσσεται η ισορροπία. Αν, λοιπόν, επιθυμείς να ξεκινήσεις από κάτι, ξεκίνα από τη βελτίωση της διάρκειας του ύπνου σου.

#4 Σκέψου τις σταθερές σου

Όταν όλα γύρω σου μοιάζουν ένα χάος, μείνε για λίγο ακίνητος και σκέψου όλα εκείνα τα πράγματα που έχεις στη ζωή σου και είσαι ευγνώμων. Από την οικογένεια, τον σύντροφο και τους φίλους μέχρι τη δουλειά, το κατοικίδιο ή το χόμπι σου, σίγουρα θα έχεις κάποιες σταθερές, οι οποίες σε ηρεμούν και σε κρατούν προσγειωμένο στη γη. Τις πιο δύσκολες ημέρες, στρέψε το βλέμμα σου στο «καταφύγιό» σου και άσε τον εαυτό σου να νιώσει ασφαλής και ήρεμος.

#5 Δημιούργησε μια ευεργετική ρουτίνα

Όσο έντονη ή γεμάτη κι αν είναι η καθημερινότητά σου, προσπάθησε να διατηρήσεις όλα εκείνα που σου προσφέρουν χαρά. Από τον πρωινό καφέ, το απογευματινό μάθημα pilates ή τη συνάντηση με την αδερφή ή τη φίλη σου, μείνε πιστός σε όλα εκείνα τα κομμάτια της καθημερινότητας που σε γεμίζουν χαρά και γαλήνη.

