5 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι μεγαλώνεις καλά - Όχι, κανένα από αυτά δεν σχετίζεται με την εμφάνισή σου

Τα σημαντικότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν έχουν καμία σχέση με την εξωτερική εμφάνιση. Πέντε απλά σημάδια το επιβεβαιώνουν.

Όλοι θέλουμε να μεγαλώνουμε όμορφα, έχοντας ενέργεια, δύναμη, καθαρό μυαλό και θετική διάθεση. Όμως το «γερνάω καλά» δεν σχετίζεται μόνο με το αν χρησιμοποιείς αποτελεσματική κρέμα για το πρόσωπο ή κάνεις γυμναστική. Σχετίζεται με το πώς φροντίζεις συνολικά τον εαυτό σου, εσωτερικά και εξωτερικά - δηλαδή το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σου.

Οι ειδικοί σε θέματα υγείας συμφωνούν πως το «μυστικό» της καλής γήρανσης κρύβεται σε τρεις πυλώνες: τη σωματική, τη συναισθηματική και τη νοητική ευεξία. Και το ευχάριστο νέο αυτής της διαπίστωσης είναι ότι μπορείς να τους καλλιεργήσεις, όποια κι αν είναι η ηλικία σου. Το να μεγαλώνουμε καλά είναι πολλά περισσότερα από το να έχουμε ένα όμορφο και λαμπερό δέρμα. Αφορά στον μεγαλύτερο βαθμό στον εσωτερικό κόσμο μας, συνεπώς είναι στο χέρι μας πώς θα διαχειριστούμε τις ημέρες της ζωής μας.

Παρακάτω, θα βρεις μια λίστα με τα έξι σημάδια που επιβεβαιώνουν πως μεγαλώνεις όμορφα, με σεβασμό και εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου.

6 στοιχεία που μαρτυρούν πως γερνάς όμορφα

1. Κράτα το μυαλό σου σε εγρήγορση

Συνέχισε να μαθαίνεις, να διαβάζεις, να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Έτσι κρατάς τον εγκέφαλό σου «ζωντανό» και δραστήριο. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι δύσκολο. Μπορεί να είναι ένα νέο χόμπι, μαθήματα μιας ξένης γλώσσας ή απλώς να μάθεις κάτι χρήσιμο για τον κόσμο ή για εσένα. Το σημαντικό είναι να διατηρείς την περιέργεια και τη διάθεση για μάθηση.

2. Μίλα ανοιχτά για τις ανάγκες σου

Στην Ελλάδα συχνά μαθαίνουμε να «κρατάμε μέσα μας» ό,τι μας απασχολεί. Όμως η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου και τους γύρω σου είναι βασική για μια ισορροπημένη ζωή. Αν νιώθεις μοναξιά ή χρειάζεσαι παρέα, ζήτα το. Το να εκφράζεις αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη δύναμης και αυτογνωσίας.

3. Βελτίωσε τις κοινωνικές σχέσεις σου

Η απομόνωση είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Οι κοινωνικοί δεσμοί όμως είναι «ασπίδα» για την ψυχική υγεία σου. Επικοινώνησε με φίλους, πάρε τηλέφωνο έναν συγγενή, μπες σε μια ομάδα εθελοντισμού, εγγράψου σε έναν σύλλογο. Δεν έχει σημασία πώς θα το κάνεις, αρκεί να έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω σου.

4. Φρόντισε το σώμα σου

Η καλή διατροφή και η άσκηση είναι τα θεμέλια της ευεξίας. Υιοθέτησε ένα μεσογειακό πρότυπο διατροφής, καταναλώνοντας φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ελαιόλαδο και όσπρια. Μην ξεχνάς το νερό και φυσικά την άσκηση. Αν έχεις καιρό να κινηθείς, ξεκίνα με απλό περπάτημα ή ένα χαλαρό τρέξιμο. Οι ήπιες ασκήσεις, όπως η γιόγκα και το πιλάτες, βοηθούν στην ισορροπία και τη μυϊκή δύναμη.

5. Κάνε πράγματα που σε γεμίζουν

Μην αφήνεις τη ρουτίνα να σε «ρουφά». Ασχολήσου με ό,τι σου αρέσει, μαγειρική, ταξίδια, κηπουρική, παιχνίδια, παρέα με φίλους. Όταν απολαμβάνεις τη ζωή, μειώνεις το άγχος και ενισχύεις το ανοσοποιητικό σου. Αν, αντίθετα, νιώθεις ότι «οι μέρες δεν περνούν», είναι σημάδι ότι χρειάζεσαι αλλαγή. Βρες κάτι που σε ενδιαφέρει και σε κάνει να νιώθεις χρήσιμος - όσο μικρό κι αν είναι.

