Μπορείς να καταλάβεις πόσο συναισθηματικά ευφυής είναι κάποιος μόνο από το γέλιο του, σύμφωνα με τη NASA

Η οποία μάλιστα το χρησιμοποιεί για να διαλέξει αστροναύτες

Το γέλιο λέει πολλά για τους ανθρώπους και καταπώς φαίνεται, μπορεί να αποκαλύψει μέχρι και το επίπεδο της συναισθηματικής ευφυΐας, που θεωρείται πλέον ως μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, σύμφωνα με τη NASA. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο του Charles Duhigg, Supercommunicators, που εξετάζει πώς ο τρόπος που επικοινωνούμε επηρεάζει την επιτυχία μας σε δύσκολες ή απαιτητικές συνθήκες.

Πώς όμως η NASA έφτασε σε αυτή την ανακάλυψη; Στη δεκαετία του 1980, όπως διαβάζουμε, αντιμετώπισε κάτι που δεν είχε προβλέψει: πολλοί αστροναύτες εμφάνιζαν έντονο άγχος, μερικές φορές κατάθλιψη και συχνά έρχονταν σε σύγκρουση ο ένας με τον άλλο κατά τη διάρκεια των αποστολών. Καθώς ξεκινούσε η εποχή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, όπου τα πληρώματα θα έμεναν μαζί για έξι μήνες σε περιορισμένο χώρο, το πρόβλημα αυτό δεν γινόταν να αγνοηθεί.

Ήταν ξεκάθαρο ότι η φυσική κατάσταση και οι τεχνικές δεξιότητες δεν ήταν αρκετά. Χρειαζόταν και κάτι ακόμη: άνθρωποι που θα άντεχαν την ένταση, θα επικοινωνούσαν αποτελεσματικά και θα συνυπήρχαν αρμονικά σε περιβάλλοντα με υψηλό στρες.

Έτσι η NASA άρχισε να εξετάζει παλιές βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις των πιο επιτυχημένων αστροναυτών της. Ψάχνοντας κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους κατέληξε σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα: Όσοι υποψήφιοι “συγχρόνιζαν” το γέλιο τους με το γέλιο του συνομιλητή τους στη συνέντευξη, ήταν και εκείνοι με τη μεγαλύτερη συναισθηματική ευφυΐα.

Δεν πρόκειται για προσποίηση ούτε για υπερβολή. Πρόκειται για μια φυσική τάση αντανάκλασης - ένα είδος συναισθηματικού συγχρονισμού, δηλαδή, που δείχνει ότι το άτομο αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του άλλου, δημιουργεί πιο εύκολα οικειότητα, συνεργάζεται καλύτερα και διαχειρίζεται το στρες πιο αποτελεσματικά.

Αυτοί οι υποψήφιοι ήταν και οι πιο επιτυχημένοι στις αποστολές, επειδή μπορούσαν να συνδεθούν με τα μέλη της ομάδας τους και να διατηρήσουν την ψυχολογική συνοχή της ομάδας σε αντίξοες συνθήκες. Σήμερα, καθώς η NASA σχεδιάζει μια αποστολή στον Άρη που απαιτεί χρόνια απομόνωσης σε περιορισμένο χώρο, η προσωπικότητα εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο κριτήριο επιλογής. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά είναι η συνεργατικότητα, η καλή διάθεση, η ανθεκτικότητα και το χιούμορ.

Το χιούμορ δεν θεωρείται απλά ένα προσόν για να περάσει καλά η υπόλοιπη παρέα, αλλά ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Η ικανότητα να κάνεις αστεία, να δέχεσαι αστεία και να εκτονώνεις την ένταση με ένα χαμόγελο είναι ζωτική για την επιβίωση μιας ομάδας που ζει και εργάζεται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αυτό φυσικά ισχύει σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας.

Επομένως, το γέλιο αποδεικνύεται ότι είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αντίδραση σε κάτι αστείο. Είναι ένας τρόπος να συγχρονιζόμαστε με τους άλλους και σύμφωνα με τη NASA, αυτός ο συγχρονισμός μπορεί να προβλέψει τη συναισθηματική ευφυΐα.