5 χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της παιδικής ηλικίας μας, που οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουμε μεγαλώνοντας

Τα Χριστούγεννα δεν είναι ακόμα μία γιορτή του χρόνου: έχουν γεύσεις, μυρωδιές και αμέτρητες αναμνήσεις, που μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι εδώ και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέρα απ’ ότι έφτασε η περίοδος των Χριστουγέννων. Οι κούτες άνοιξαν, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα βρήκαν τη θέση τους στο σαλόνι, ενώ και οι δρόμοι φόρεσαν τα γιορτινά τους. Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ημέρα των Χριστουγέννων και τα μελομακάρονα γυρίζουν από γραφείο σε γραφείο, είναι λογικό αναμνήσεις των παιδικών χρόνων σου να έρθουν ξανά στο επίκεντρο της σκέψης σου.

Μπορεί οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη να λατρεύουν τα Χριστούγεννα, ωστόσο τα παιδιά είναι εκείνα που πρωταγωνιστούν. Οι στολισμοί, τα παραμυθένια τοπία και η ατμόσφαιρα, γεμίζει το μυαλό και τη φαντασία τους με εικόνες, οι οποίες τα συνοδεύουν μέχρι την ενηλικίωσή τους. It’s the most wonderful time of the year, όπως λέει και ο Andy Williams και εμείς θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί του.

Αν ανήκεις στους Millennials ή στους Generation X, τότε ίσως αυτή η εποχή να σε γυρίζει πίσω, στα πρώτα χρόνια ζωής σου σε αυτόν τον κόσμο. Τότε, που ξυπνούσες με κόκκινες καρό πιτζάμες, ανυπομονούσες να ανοίξεις τα δώρα του Άγιου Βασίλη μαζί με τα αδέρφια σου και να δεις αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Βέβαια, όσα χρόνια κι αν περάσουν, υπάρχουν κάποιες άτυπες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, που πάντα θα ξυπνούν το παιδί που βρίσκεται μέσα μας, και όσα κεράκια κι αν σβήσουμε στην τούρτα μας, δεν θα τις εγκαταλείψουμε.

5 παραδόσεις της παιδικής ηλικίας μας που πάντα θα θυμόμαστε τα Χριστούγεννα

#1 Καρό πιτζάμες ασορτί με την υπόλοιπη οικογένεια

Οι καρό πιτζάμες είναι κάτι περισσότερο από ένα άνετο ρούχο, είναι σύμβολο οικογενειακής ενότητας και μιας εποχής όπου όλα έμοιαζαν μαγικά. Θυμίζουν εκείνα τα πρωινά που όλοι μαζευόσασταν γύρω από το δέντρο, έτοιμοι να ανοίξετε δώρα, να βγάλετε αστείες φωτογραφίες και να γελάσετε χωρίς λόγο. Ακόμη και σήμερα, πολλοί ενήλικες επιλέγουν ασορτί πιτζάμες, σαν έναν τρόπο να επιστρέψουν για λίγο σε εκείνη την αθώα, γιορτινή θαλπωρή.

#2 Να παρακολουθείς τις ίδιες χριστουγεννιάτικες ταινίες

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες της παιδικής ηλικίας μας έχουν μια μοναδική δύναμη: μας μεταφέρουν αμέσως στον καναπέ του σπιτιού όπου μεγαλώσαμε, με κουβέρτες, σοκολάτα και λαμπάκια να αναβοσβήνουν στο βάθος. Παρότι υπάρχουν πλέον αμέτρητες νέες παραγωγές, πάντα επιστρέφουμε σε εκείνα τα κλασικά φιλμ που βλέπαμε ξανά και ξανά όταν ήμασταν μικροί. Αυτές οι ταινίες κουβαλούν την αίσθηση της ασφάλειας, της νοσταλγίας και της οικογενειακής θαλπωρής.

#3 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες μαζί με μαμά, γιαγιά ή θεία

Η διαδικασία του να φτιάχνεις γλυκά στο σπίτι είναι παράδοση, μνήμη και δεσμός. Κάθε χρόνο, η κουζίνα γεμίζει αρώματα και φωνές, με συζητήσεις, γέλια και μικρές «διαφωνίες» για το ποιος κάνει τους καλύτερους κουραμπιέδες. Ακόμη κι όταν ενηλικιωθούμε, συνεχίζουμε να αναζητούμε αυτή τη ζεστασιά, συχνά αναπαράγοντας τις συνταγές που μάθαμε μικροί - σαν έναν τρόπο να κρατάμε ζωντανές τις ρίζες μας.

#4 Τα μεγάλα οικογενειακά τραπέζια

Τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια αποτελούν μια από τις πιο ζωντανές και αναλλοίωτες παραδόσεις. Ακόμη κι αν μέσα στη χρονιά οι ρυθμοί μας είναι γρήγοροι, αυτή η ημέρα μάς επαναφέρει σε μια πιο ανθρώπινη, ζεστή πλευρά της ζωής. Θείοι, ξαδέρφια, παππούδες, φίλοι: όλοι μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά και ιστορίες. Ως παιδιά περιμέναμε αυτή τη στιγμή για να παίξουμε, να τρέξουμε και να γελάσουμε. Ως ενήλικες την αναζητάμε, γιατί προσφέρει σύνδεση και μια αίσθηση ανήκειν. Είναι μια παράδοση που μας θυμίζει ότι οι γιορτές είναι πρώτα απ’ όλα οι άνθρωποι.

#5 Συλλογή χριστουγεννιάτικων στολιδιών

Τα στολίδια δεν είναι μικρές κάψουλες μνήμης. Κάθε χρόνο, ανοίγοντας το κουτί με τα στολίδια, ξαναζούμε σκηνές από τα παιδικά χρόνια μας- εκείνο το πρώτο στολίδι που αγοράσαμε, κάποιο που φτιάξαμε στο σχολείο ή ένα που μας χάρισε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Η διαδικασία της συλλογής δημιουργεί μια προσωπική ιστορία που μεγαλώνει μαζί μας. Ακόμη και τώρα, ως ενήλικες, συνηθίζουμε να αγοράζουμε ένα νέο στολίδι κάθε χρόνο, σαν μικρή τελετουργία, σαν έναν γλυκό τρόπο να κρατάμε τις αναμνήσεις ζωντανές μέσα στο σπίτι μας.