Τα μεσαία παιδιά εμφανίζουν αυτά τα 6 χαρακτηριστικά ως ενήλικες, σύμφωνα με την ψυχολογία

Τα μεσαία παιδιά νιώθουν παραμελημένα μεγαλώνοντας, ωστόσο μεγαλώνοντας εμφανίζουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Τα μεσαία παιδιά μιας οικογένειας, λέγεται πως είναι συχνά παραμελημένα. Το πρώτο συγκεντρώνει πάντα την αδυναμία των γονέων και το τρίτο κλέβει την παράσταση - το δεύτερο μάλλον απλά υπάρχει.

Από την άλλη, η ψυχολογία υποστηρίζει πως τα μεσαία παιδιά μεγάλωσαν παίζοντας τον ρόλο του «διαμεσολαβητή» ανάμεσα στα αδέρφια τους. Διαχειρίζονται συναισθήματα, κρατάνε τις ισορροπίες και μεγαλώνοντας, εμφανίζουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά; Ακολουθούν παρακάτω.

Έρευνα, δε, που πραγματοποιήθηκε το 2025, λέει πως τα μεσαία παιδιά ξεχωρίζουν από τα αδέρφια τους, καθώς εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: την ταπεινότητα και τη συνεργατικότητα. Δηλαδή είναι πιο πρόθυμα να μοιραστούν, να ακούσουν και να λειτουργήσουν δίκαια σε σχέση με τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα ή τα μοναχοπαίδια. Ποια είναι όμως τα 6 χαρακτηριστικά που εμφανίζουν ως ενήλικες; Ακολουθούν παρακάτω.

Είναι σε υπερβολική εγρήγορση για τα συναισθήματα των άλλων

Τα μεσαία παιδιά έχουν ένα χάρισμα να «σκανάρουν» την ένταση που υπάρχει σε έναν χώρο. Αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων αμέσως. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία. Έπρεπε να γνωρίζουν πότε ο μεγαλύτερος αδερφός ήταν έτοιμος να ξεσπάσει και πότε ο μικρότερος χρειαζόταν υπεράσπιση.

Το Healthline σημειώνει πως «τα μεσαία παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να νιώσουν ισότιμα με τα αδέρφια τους στις σχέσεις με τους γονείς. Το μεγαλύτερο συχνά έχει περισσότερες ευθύνες και το μικρότερο λαμβάνει περισσότερη φροντίδα. Το μεσαίο παιδί δεν παίρνει την ίδια προσοχή με κανένα από τα δύο». Αυτή η έλλειψη προσοχής τους έμαθε να κρατάνε τους πάντες ικανοποιημένους ώστε να υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις.

Θέλουν να είναι ανεξάρτητοι

Τα μεσαία παιδιά προτιμούν ως ενήλικες να κάνουν τα πάντα μόνοι τους, από το να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι βαθιά ριζωμένο. Όταν βρίσκονται ανάμεσα σε αδέρφια που τραβούν την προσοχή, μαθίνουν από νωρίς ότι η αυτάρκεια είναι η δύναμή τους. Βέβαια, αυτή η ανεξαρτησία μπορεί να μετατραπεί σε απομόνωση. Έχουν γίνει τόσο καλοί στο να μη χρειάζονται κανέναν, που ξεχνούν ότι είναι εντάξει να στηρίζονται και στους άλλους.

Δεν νιώθουν αρκετοί

Ό,τι κι αν πετύχουν μεγαλώνοντας, έχουν μια φωνούλα μέσα τους που τους λέει ότι πρέπει να κάνουν περισσότερο. Η ψυχολόγος Dr. Daramus επισημαίνει ότι τα μεσαία παιδιά συχνά νιώθουν παραμελημένα, κάτι που οδηγεί σε ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους - μια ανάγκη που δεν σταματά ποτέ.

Έχουν έναν δικό τους τρόπο σκέψης

Οι συμβατικές λύσεις δεν είναι για τα μεσαία παιδιά. Έχουν μάθει να βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Αυτός ο τρόπος σκέψης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά τους σημεία, ακόμα κι αν τους κάνουν κάποιες φορές να νιώθουν «εκτός».

Τα υπονοούμενα τα “διαβάζουν” καλύτερα από τον καθένα

Τα μεσαία παιδιά αντιλαμβάνονται όσα δεν λέγονται. Καταλαβαίνουν τον δισταγμό πριν από ένα «ναι». Καταλαβαίνουν ότι το «είμαι καλά» συχνά σημαίνει το αντίθετο. Αυτή η ικανότητα προέρχεται από χρόνια εμπειρίας σε οικογενειακά περιβάλλοντα όπου η άμεση επικοινωνία δεν ήταν συχνή.

Τα συναισθήματα των άλλων γίνονται δικά τους

Όταν κάποιος που αγαπούν είναι αναστατωμένος, το νιώθουν και οι ίδιοι. Το άγχος τους γίνεται δικό τους, η θλίψη τους τους βαραίνει. Αυτό ξεκίνησε όταν τα μεσαία παιδιά προσπαθούσαν να κρατήσουν την «ειρήνη» στο σπίτι.