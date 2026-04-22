Πώς η οικονομική ανασφάλεια διαμορφώνει την ψυχολογία της Gen Z

Το 38% της Gen Z δηλώνει ότι βιώνει κρίση μέσης ηλικίας

Η Gen Z μπορεί να είναι η νεότερη ενήλικη γενιά αυτή τη στιγμή, όμως η καθημερινότητά της μόνο εύκολη και ανέμελη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Πίσω από την εικόνα της ψηφιακής άνεσης και της διαρκούς συνδεσιμότητας, οι περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα γεμάτη οικονομική πίεση, αβεβαιότητα και άγχος για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ισορροπία ολόκληρης της γενιάς.

Λιγότερο από το ένα τρίτο της Gen Z δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομική ασφάλεια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραδέχονται ότι ανησυχούν πολύ συχνά για τα χρήματα. Η συνεχής αυτή πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο σε στατιστικά στοιχεία, αλλά επηρεάζει τη διάθεση, τις σχέσεις, τις επιλογές και την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. Όταν το βασικό αίσθημα της σταθερότητας απουσιάζει, όλα μοιάζουν πιο δύσκολα και μάταια.

Περίπου του 38% της Gen Z δηλώνει ότι βιώνει κάτι που μοιάζει με «κρίση μέσης ηλικίας»

Η συγκεκριμένη γενιά ενηλικιώθηκε σε μια περίοδο που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή: πανδημία, ασταθής αγορά εργασίας και ολοένα αυξανόμενο κόστος στέγασης. Για τους περισσότερους, η αίσθηση ότι «δεν προχωράνε» δεν αποτελεί προσωπική αποτυχία, αλλά αντανάκλαση των ευρύτερων συνθηκών. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 38%, δηλώνει ότι βιώνει κάτι που μοιάζει με «κρίση μέσης ηλικίας» σε πολύ νεότερη ηλικία από το αναμενόμενο.

Τα οικονομικά προβλήματα φαίνεται να αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίεσης, καθώς συνδέονται με την ανεξαρτησία, την ελευθερία και τη σταθερότητα. Όταν όλα αυτά μοιάζουν απρόσιτα, όσο κι αν κοπιάσει κανείς, δημιουργείται ένα διαρκές αίσθημα ματαίωσης. Για τις προηγούμενες γενιές, υπήρχε μια πιο σαφής πορεία ζωής: εργασία, απόκτηση σπιτιού, δημιουργία οικογένειας. Σήμερα, η επίτευξη όλων αυτών των ορόσημων φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Οι μεγαλύτερες γενιές συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτή την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μόνο το 15% των Baby Boomers (άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1946 και του 1964) δήλωνει ότι αντιμετώπισε αντίστοιχες οικονομικές δυσκολίες στη νεαρή ενήλικη ζωή του. Επιπλέον, πάνω από τους μισούς είχαν αποκτήσει σπίτι μέχρι τα 30 - ένα ορόσημο που σήμερα μοιάζει σχεδόν ουτοπικό. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι απλή: η οικονομική πραγματικότητα έχει αλλάξει δραστικά, μαζί με το κόστος ζωής, τους μισθούς και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το βασικότερο ζήτημα δεν είναι ότι η Gen Z αποτυγχάνει σε κάποιο επίπεδο, αλλά ότι προσπαθεί να εξελιχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες με το παρελθόν. Ίσως για αυτό το πιο έντονο συναίσθημα που χαρακτηρίζει τη γενιά αυτή δεν είναι η τεμπελιά ή η αδιαφορία, αλλά η κόπωση. Και αυτό, τελικά, αξίζει περισσότερη κατανόηση, παρά κριτική.