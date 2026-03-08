Το παράδοξο της Gen Z: Γιατί οι νέοι άνδρες υιοθετούν συντηρητικές απόψεις;

Το 1/3 των νέων ανδρών πιστεύει ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει στον σύζυγό της

Σε μια εποχή που η ισότητα των φύλων θεωρείται αυτονόητη, νέα παγκόσμια έρευνα αποκαλύπτει ένα απρόσμενο φαινόμενο: αρκετοί νέοι άνδρες υιοθετούν όλο και πιο παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων. Παρότι η Gen Z μεγάλωσε σε μια περιόδο έντονης συζήτησης για την ισότητα και τα δικαιώματα, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένα ζητήματα οι απόψεις των νέων είναι πιο συντηρητικές από εκείνες των παλαιότερων γενεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνούς έρευνας, σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών της Γενιάς Ζ πιστεύει ότι μια σύζυγος πρέπει να υπακούει στον σύζυγό της. Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 23.000 άτομα σε 29 χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Αυστραλία. Μάλιστα, όπως φαίνεται, οι νέοι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τους άνδρες της γενιάς των baby boomers, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ του 1946 και 1964, να έχουν παραδοσιακές απόψεις αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων εντός ενός γάμου.

Η έρευνα διεξήχθη από την Ipsos και το Global Institute for Women΄s Leadership στον King΄s College στο Λονδίνο και κατέγραψε σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ των γενεών. Οι διαφορές αυτές φαίνονται και σε άλλες πτυχές των έμφυλων ρόλων. Περίπου το 1/4 των ανδρών της Γενιάς Ζ πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φαίνονται πολύ ανεξάρτητες και αυτόνομες, σε σύγκριση με μόλις 12% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Και αυτό, την ίδια στιγμή που το 41% των ανδρών της Γενιάς Ζ δήλωσε ότι οι γυναίκες με μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία είναι πιο ελκυστικές.

Πολλοί νέοι άνδρες εξακολουθούν να αισθάνονται πίεση να ανταποκριθούν σε αυστηρά πρότυπα αρρενωπότητας

Οι πιο συντηρητικές στάσεις δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά και τις προσδοκίες για τη συμπεριφορά των ίδιων των ανδρών. Για παράδειγμα, το 21% των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στην φροντίδα των παιδιών ήταν λιγότερο αρρενωποί σε σχέση με αυτούς που δεν συμμετείχαν, ενώ το 30% θεωρεί ότι οι άνδρες δεν πρέπει να λένε «σ’αγαπώ» στους φίλους τους. Οι αντιλήψεις αυτές δείχνουν ότι πολλοί νέοι άνδρες εξακολουθούν να αισθάνονται πίεση να ανταποκριθούν σε αυστηρά πρότυπα αρρενωπότητας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Heejung Chung, διευθυντή του Global Institute for Women’s Leadership και επικεφαλή της έρευνας, οι στάσεις των νέων ανδρών συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Όπως εξηγεί, στις προηγούμενες γενιές οι άνδρες μπορούσαν ευκολότερα να ταυτίσουν την ανδρική τους ταυτότητα με τον ρόλο του οικονομικού «προστάτη» της οικογένειας. Σήμερα όμως, με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και τις διαφορετικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, πολλοί νέοι άνδρες αισθάνονται ότι αυτός ο ρόλος δεν είναι πλέον τόσο ξεκάθαρος.

Η Julia Gillard, πρόεδρος του Global Institute for Women΄s Leadership και πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της έρευνας ανησυχητικά. Όπως τόνισε, πολλοί νέοι άνδρες δεν θέτουν μόνο περιοριστικές προσδοκίες για τις γυναίκες, αλλά παγιδεύονται και οι ίδιοι σε στερεοτυπικές, φυλετικές αντιλήψεις. Η πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, είναι να ξεπεραστεί η αντίληψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά κάτι που ωφελεί αποκλειστικά τις γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα καταγράφει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση μεταξύ των προσωπικών απόψεων και των κοινωνικών προσδοκιών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνδρες δεν πιστεύουν οι ίδιοι ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν τον κύριο ρόλο στο σπίτι, αλλά θεωρούν ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αναμένει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στη Βρετανία μόνο το 14% δηλώσε ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών. Ωστόσο, το 43% πιστεύει ότι η κοινωνία εξακολουθεί να περιμένει από τις γυναίκες να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο ως επί το πλείστον ή εξ ολοκλήρου.

Παρά τις προόδους των τελευταίων δεκαετιών, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι αντιλήψεις γύρω από τους ρόλους των φύλων συνεχίζουν να διαμορφώνονται από κοινωνικές προσδοκίες και στερεότυπα. Η πρόκληση για τις νέες γενιές δεν είναι μόνο να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά στερεότυπα για τον ρόλο των γυναικών, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της αρρενωπότητας, και όλα αυτά σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Στο τέλος, η ισότητα των φύλων αφορά όλους- κάνει τη ζωή πιο ελεύθερη όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες.