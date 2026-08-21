Η επιτυχημένη τακτική για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν αμέσως, σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ

Δεν φαντάζεσαι πόσο απλή είναι και πόσο θα σε βοηθήσει στις συζητήσεις σου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν, αλλά συνήθως δεν πετυχαίνουν όλοι. Γι’ αυτό, άφησε στην άκρη τις δεξιότητες που νομίζεις πως έχεις και δώσε έμφαση σε μία απλή τακτική που είτε σε προσωπική συζήτηση, είτε σε επαγγελματική, πάντα πιάνει. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε το Χάρβαρντ με έρευνα που πραγματοποίησε.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, και σύμφωνα με αυτή, το να είσαι… περιέργος είναι το «κλειδί» της επιτυχίας. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να αφήσεις καλή εντύπωση, τότε πρέπει απλά να δείξεις ενδιαφέρον.

Τι σημαίνει αυτό; Να κάνεις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αυτό δείχνει ότι έχεις την προσοχή του. Ποιος δεν θέλει να έχει ανταπόκριση στα λεγόμενα του άλλωστε;

Συμβαίνει αρκετές φορές να μην έχεις να πεις κάτι, με αποτέλεσμα να αγχώνεσαι και τελικά να περνάς απαρατήρητος. Όμως κάνοντας μια ερώτηση, όχι μόνο ξεκινάς μια συζήτηση, αλλά δείχνεις στον συνομιλητή σου πως ενδιαφέρεσαι αληθινά. «Οι ερωτήσεις σε μια συζήτηση είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να την κρατήσεις ζωντανή και να δείξεις πως ενδιαφέρεσαι για ό,τι είπε ο συνομιλητής σου», έγραψαν χαρακτηριστικά οι ερευνητές.

Η Άλισον Γουντ Μπρουκς, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Χάρβαρντ, είπε πως οι ερωτήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια win-win κατάσταση. Δείχνουν πως διαθέτεις μια καλή συναισθηματική νοημοσύνη. «Συγκριτικά με όσους δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις, οι άνθρωποι που κάνουν, δείχνουν πιο συμπαθείς και μαθαίνουν περισσότερα από τους συνομιλητές τους», πρόσθεσε.

Τα δύο σημεία που πρέπει να προσέξεις

Αυτά είναι η ποιότητα και η ποσότητα. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο, μια γενική ερώτηση για τη δουλειά ή τις δεξιότητές του είναι ιδανική. Ωστόσο, οι υπερβολικά πολλές ερωτήσεις θα σε κάνουν να φαίνεσαι ενοχλητικός και δεν το θέλουμε αυτό.

Σύμφωνα με την έρευνα, καλό είναι να κάνεις μία ερώτηση και να ακολουθήσεις με μια χαλαρή συνέχεια για να δημιουργήσεις μια αυθεντική συζήτηση. Ο σκοπός της ερώτησης είναι να σπάσεις τον πάγο με έναν ουσιαστικό τρόπο και να δώσεις προοπτική για ποιοτικές συζητήσεις.

Αυτή η τακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Ο στόχος είναι να κάνεις τον άλλον άνθρωπο να αισθανθεί σεβασμό και να συμμετέχει στη συζήτηση. Ένα ακόμα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάσαι, είναι να εξελίξεις τη συζήτηση, να ακούς και να απαντάς. Το να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με ουδέτερο τρόπο, μπορεί να προσθέσει ποιότητα στη συζήτηση.