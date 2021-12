Πώς να επιβιώσεις στις γιορτές αν είσαι σε πένθος

Πώς μπορούμε να περάσουμε τις γιορτές όσο πιο ευχάριστα γίνεται ενώ είμαστε σε πένθος

Οι γιορτές δεν βιώνονται το ίδιο από όλους. Για κάποιους μπορεί να είναι μία φανταστική χρονική στιγμή ενώ για άλλους να συμπίπτει με μία σημαντική απώλεια.

Η απώλεια ενός ανθρώπου ή κατοικιδίου είναι ίσως η πιο δύσκολη και επώδυνη στιγμή στη ζωή μας. Και υπάρχει περίπτωση να χάσουμε κάποιον δικό μας λίγο πριν τις γιορτές. Ή μπορεί να έχει περάσει καιρός και εσύ ακόμα να πονάς. Τι γίνεται όταν όλοι είναι σε cheerful mood κι εσύ είσαι βυθισμένος στο πένθος σου; Τι γίνεται όταν οι γύρω σου έχουν διάθεση για πάρτι και εσύ σκέφτεσαι μόνο τις στιγμές που πέρασες με αυτόν που δεν βρίσκεται πια στη ζωή;

Η απάντηση δεν κρύβεται σίγουρα στο να υποκρινόμαστε ότι όλα είναι καλά ή στο να απέχουμε από κάθε κοινωνική εκδήλωση. Η ζωή συνεχίζεται για όλους τους άλλους αλλά και για εσένα. Απλώς, σε αυτή τη φάση, δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις. Πώς μπορείς να το κάνεις στην πράξη;

Είναι οκ να κλαις μπροστά σε κόσμο

Δεν είναι ντροπή να δείχνουμε συναίσθημα όταν το νιώθουμε, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα βάλεις τα κλάματα σε πάρτι. Είναι ανθρώπινο, είναι σεβαστό και δεν θα έπρεπε να το καταπολεμάς. Μην ξεχνάς, δεν υπάρχει καλύτερη εκτόνωση.

Βγες με άλλους πενθούντες

Αντικειμενικά, κανείς δεν θα σε καταλάβει καλύτερα από κάποιον που βρίσκεται στην ίδια φάση με εσένα. Αν νιώθεις ότι θες να τα πεις μπορείς να το κάνεις με φίλους. Όμως θα βρεις πολλά σημεία ταύτισης με κάποιον που βιώνει την απώλεια.

Πάρε donuts (και φάτα όλα)

Το emotional eating είναι πραγματικότητα, αλλά το ίδιο ισχύει και με το comfort food. Όταν νιώθεις ότι το αγαπημένο σου γλυκό θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα, αγόρασε μερικά και απόλαυσέ τα. Δεν είναι ένοχη απόλαυση, είναι μία απαραίτητη στιγμιαία χαρά.

Απόφυγε τις εξόδους αν ζορίζεσαι

Δεν υπάρχουν κανόνες και πρέπει. Αν νιώθεις ότι θέλεις να μείνεις στο σπίτι, αυτό να κάνεις. Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θες να δεις, επιδίωξέ το. Αν σε πιάσει ξαφνική διάθεση για πάρτι, άκου το ένστικτό σου και go for it.

Να θυμάσαι

Δεν θα βοηθήσει το να υποκρινόμαστε ότι δεν έχει συμβεί ή το να προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Οι αναμνήσεις μας επισκέπτονται τις πιο ακατάλληλες στιγμές και δεν μπορούμε να τις εμποδίσουμε. Καλοδέξου τες και άφησε τα συναισθήματά σου να εκδηλωθούν. Με τον καιρό, ο πόνος μαλακώνει και μένει μία γλύκα. Αλλά μπορεί να πάρει πολύ καιρό. Και είναι εντάξει.

Τι να μην λέμε σε όσους πενθούν

Από την άλλη πλευρά, είμαστε εκείνοι που έχουμε φίλους ή συγγενείς που πενθούν. Αυτό που χρειάζεται να ξέρει από εμάς είναι ότι θα είμαστε εκεί για ό,τι χρειαστεί, μέρα ή νύχτα. Ότι είναι εντάξει αν είναι πεσμένος και δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Καλό είναι να αποφεύγουμε συμβουλές, όπως «μην στενοχωριέσαι», «δεν πέθανε, είναι πάντα στην καρδιά σου», «θα το ξεχάσεις σε λίγο καιρό» ή «έλα μην κλαις, γέλα». Σεβόμαστε τα στάδια του πένθους και τον χρόνο που χρειάζεται αυτός που το βιώνει.