Έρευνα: Οι μισές γυναίκες στον κόσμο έχουν βιώσει πρόσφατα burnout

Όλες μπορεί να το έχουμε νιώσει σε κάποιον βαθμό ακόμη κι αν δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τους ειδικούς. Το burnout έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την εξουθένωση και αφαιρεί την παραγωγικότητα. Το πρώτο σημάδι είναι ότι έχετε χάσει κάθε κίνητρο να κάνετε οποιαδήποτε δουλειά, ακόμη και να πάτε στον χώρο της εργασίας σας. Πιάνετε τον εαυτό σας να μισεί αυτά που πρέπει να κάνει μέσα στη μέρα και δεν έχετε ίχνος ενθουσιασμού για τίποτα. Αδρανοποιείστε σταδιακά με αποτέλεσμα να μην έχει τίποτα γύρω σας νόημα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Deloitte Global, σχεδόν το 50% των γυναικών στον κόσμο έχει βιώσει πρόσφατα burnout. Οι συμμετέχουσες της έρευνας ήταν 5.000 εργαζόμενες γυναίκες από 10 διαφορετικές χώρες, σε πολλές από τις οποίες παρατηρήθηκαν «ανησυχητικά ποσοστά» άγχους κι εργασιακής εξάντλησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις μισές γυναίκες τους τελευταίους 12 μήνες εμφάνισαν υψηλά ποσοστά στρες και μάλιστα το 1/3 ανέφερε πως έχει πάρει άδεια από τη δουλειά για να διαχειριστεί τα ζητήματα της ψυχικής του υγείας. Το υβριδικό εργασιακό περιβάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αυτό που επηρέασε σημαντικά τα επίπεδα άγχους των γυναικών με τα 2/3 να δηλώνουν ότι νιώθουν να εκτοπίζονται στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

