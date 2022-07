Τελικά το να νοιάζεσαι για τους πρώην σου, είναι red flag;

Πρέπει να ανησυχείς αν ο σύντροφός σου νοιάζεται ακόμη για μια παλιά του σχέση;

Υπερβολική ζήλια, χειριστική στάση, συχνά ψέματα, έλλειψη υγιούς επικοινωνίας. Τα red flags στις σχέσεις είναι πολλά και μας απομακρύνουν από ανησυχητικές συμπεριφορές.

Τα προειδοποιητικά σημάδια δεν είναι ωστόσο πάντα σαφή αλλά ακόμη κι αν είναι, μπορεί να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε ή να τα αγνοούμε και αυτό σηματοδοτεί ένα είδος συναισθηματικής κακοποίησης που είναι αρκετά συχνό. Πολλοί άνθρωποι περιγράφουν την επικοινωνία και το νοιάξιμο για τους πρώην ως ένα ακόμη red flag. Αλλά, τελικά είναι;

Jacques: “You’ll still care for your ex”

Paige: “NO.” #LoveIsland pic.twitter.com/y9rpJqrKe6