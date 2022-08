Ποιο ζώο βλέπεις στην εικόνα; Η οπτική ψευδαίσθηση που θα σε μπερδέψει

Ποιο από τα δύο κρυμμένα ζώα βλέπεις;

Όσο ασήμαντες κι αν φαίνονται, οι οπτικές ψευδαισθήσεις αποκαλύπτουν πολλά για τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Καθένας μας τις ερμηνεύει διαφορετικά – άλλοι πιο αφαιρετικά, άλλοι με τη λογική - κι αυτό τις κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσες.

Ο σημερινός viral γρίφος στηρίζεται σε μια οπτική ψευδαίσθηση κι έχει μπερδέψει τους χρήστες του Internet. Αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να παρατηρήσεις προσεκτικά την παρακάτω εικόνα. Βλέπεις μία γάτα ή μία άλκη; Το ζώο που θα δεις, αποκαλύπτει τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός σου.

Το ζώο που θα δεις, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στην εικόνα καθώς είναι μια οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργείται από τον εγκέφαλό μας. Αν ξανακοιτάξεις στο ίδιο σημείο, η μορφή του ζώου που είδες μόλις πριν 1'', μπορεί να μην είναι εκεί και ενδέχεται να γίνει ορατή στο οπτικό σου πεδίο μετά από λίγο.

Depending on how your brain works, (left or right brain) you'll either see a cat or a moose in this pattern. Whatever animal you see isn’t part of the image, it’s just an optical illusion created by your own brain. If you zoom in on any of the features the illusion disappears. pic.twitter.com/lRwhGG3GDY