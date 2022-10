Πώς να σταματήσεις να νοιάζεσαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα

Αν δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις επειδή σκέφτεσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα, τότε αξίζει να ακολουθήσεις τις συμβουλές των ειδικών

Αν είσαι από τα άτομα που σκέφτονται πολύ αν πρέπει να ανεβάσουν μία φωτογραφία στα social επειδή δεν ξέρουν αν θα αρέσει στον κόσμο, τότε ξέρεις πόσο ενοχλητικό είναι να νοιάζεσαι τόσο για το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα.

Παρόλο που είναι απολύτως φυσιολογικό να λαμβάνεις σοβαρά υπόψιν σου τη γνώμη των κοντινών σου προσώπων, όταν αρχίζει να σε επηρεάζει η γνώμη μερικών αγνώστων, τότε όλο αυτό γίνεται κάποως προβληματικό. Η ειδικός ψυχικής υγείας, Luke Kennedy, δίνει μερικές συμβουλές στο Stylist σχετικά με το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον τρόπο που μας επηρεάζει η γνώμη των άλλων.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν να μην υπολογίζεις τόσο τη γνώμη των άλλων, είναι να ξέρεις καλά τον εαυτό σου. Η αυτεπίγνωση για αρχή, βοηθάει ώστε να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σένα και τις αποφάσεις σου. Μέσω αυτής μάλιστα θα κατανοήσεις καλύτερα συμπεριφορές ενώ θα αρχίζεις να βάζεις όρια όταν παραβιάζονται.

When I notice myself worrying about “what other people will think” I find I’m usually not worried about any single person’s opinion.



If I pick a specific person, I‘m rarely concerned about what they will think.



What I fear is the collective opinion in my head. It’s imaginary.