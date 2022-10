Social battery: Μήπως αισθάνεσαι συχνά ότι μένεις από μπαταρία;

Τοξικές σχέσεις, οικογενειακές συνάξεις, αλλά και κάποιες φιλικές επαφές. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μερικοί φίλοι σας, νιώθετε να σας κουράζουν παρότι τους έχετε συμπεριλάβει στον στενό σας κύκλο; Ο όρος που περιγράφεται ως "social battery", θα μπορούσε να εξηγήσει εύκολα το γιατί

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο εσωστρεφείς κι εξωστρεφείς τύπους. Ή, μήπως όχι; Όλοι λατρεύουμε να περνάμε χρόνο με φίλους μας αλλά έρχονται στιγμές που ανεχόμαστε μόνο τον εαυτό μας και αυτό σίγουρα δεν έχει να κάνει με τον αν είμαστε κλειστοί ή ανοιχτοί χαρακτήρες. Έχει να κάνει με την ανάγκη να επαναφορτίσουμε τον εαυτό μας κάθε φορά που εξαντλείται από τους άλλους.

Όπως φαίνεται, η ενέργειά μας τελικά λιγοστεύει όταν μας περιβάλλουν άτομα που την απορροφούν. Και ναι, τα άτομα αυτά μπορεί να προέρχονται από τον φιλικό μας κύκλο. Σύμφωνα με την συγγραφέα και ψυχολόγο, Dr Meg Arroll, αυτό έχει να κάνει με τα "social batteries" και το πώς αυτά εξαντλούνται στην καθημερινότητα. Αρκεί να θυμηθείτε τις φορές που νιώθετε ότι μένετε από μπαταρία και είστε στο 1%.

Αν χαζεύετε ώρες στο TikTok, ξέρετε καλά τον όρο που παρομοιάζεται με μια κανονική μπαταρία, η οποία έρχεται η στιγμή που ξεμένει, όπως ακριβώς εμείς όταν οι σχέσεις μας είναι σε λάθος δρόμο. «Όλοι έχουμε από μια τέτοια μπαταρία, η οποία εξαντλείται και επαναφορτίζεται όταν αλληλεπιδρούμε με συγκεκριμένα άτομα και καταστάσεις», εξηγεί η Dr Arroll. «Οι λόγοι που κάποια άτομα μας εξαντλούν περισσότερο από άλλα, έχει να κάνει με ένα σύνολο παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικότητάς μας, της προσωπικότητάς τους, του είδους του δεσίματος που έχουμε μαζί τους αλλά και του πόσο αγχωμένοι νιώθουμε».

Φυσικά, όλο αυτό επηρεάζει σημαντική την ψυχική μας υγεία και κυρίως τα υπερευαίσθητα άτομα. Πώς θα καταλάβετε ότι ανήκετε στην κατηγορία των υπερευαίσθητων; Οι κλασικές ενδείξεις είναι ότι σας κατακλύζει η γκάμα των συναισθημάτων και ότι πιάνετε εύκολα και των άλλων ανθρώπων.

Μπορεί να περνάτε όλη τη μέρα σκεπτόμενοι αυτά που σας έχει πει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ή επειδή σας πλήγωσε μία λέξη. Τέλος, όταν είστε ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος, έχετε την τάση να είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας όταν κάνετε ένα λάθος.

"Think about your social battery as a mobile phone. We only have so much charge."https://t.co/InF3Ct98do