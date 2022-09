4 λόγοι, που είναι καλό (κι όχι τρελό), να μιλάς στον εαυτό σου

Κι όμως, το να σου μιλάς είναι τέχνη κι όχι τεχνική κάποιου «τρελού επιστήμονα»!

Στο γραφείο, στον δρόμο, στο σπίτι... Δεν μπορώ να μετρήσω καν τα μέρη και τις φορές που με έχω πιάσει να φλυαρώ ασύστολα και να τα λέω με τον εαυτό μου σαν να είμαστε παλιόφιλοι. Αν έχεις εξασκήσει κι εσύ τόσο καλά την τέχνη του self- talk σε δυνατή version, σε σημείο που γυρίζουν όλοι και σε κοιτάζουν με απορία και μια κάποια αγανάκτηση, είναι σημαντικό να ξέρεις πως έχει πολλά οφέλη για την υγεία σου, κυρίως συναισθηματικά και ψυχικά.

Όταν οι άλλοι σε πιάνουν σε μια μοναδική solo performance, νιώθεις κάπως άβολα και περίεργα αλλά υπάρχουν πολλά καλά γύρω από την τέχνη του να μιλάς στον εαυτό σου, (στην περίπτωση τουλάχιστον που δεν είναι σύμπτωμα κάποιας ψυχικής ασθένειας, όπως η σχιζοφρένεια). Σύμφωνα με την λέκτορα ψυχολογίας του Bangor University, Paloma Mari-Beffa: «Το να μιλάει κανείς δυνατά στον εαυτό του, είναι προέκταση ενός εσωτερικού μονολόγου που δίνεται ακούσια από μια συγκεκριμένη εντολή του εγκεφάλου».

Όπως είχε παρατηρήσει κάποτε ο Ελβετός ψυχολόγος, Jean Piaget, τα βρέφη ξεκινούν να ελέγχουν τις κινήσεις τους μόλις εξοικειωθούν με τη γλώσσα. «Όταν πλησιάζουν σε μια επιφάνεια που καίει, θα φωνάξουν ότι είναι «καυτή», και αυτό το είδος συμπεριφοράς συνεχίζεται μέχρι και την ενηλικίωση».

Το να μιλάς στον εαυτό σου:

Βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

Δεν το λέμε εμείς αλλά έρευνα, που βρίσκεται δημοσιευμένη στο Acta Psychologica, κατά την οποία οι μισοί συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν κάποιες οδηγίες δυνατά και οι υπόλοιποι σιωπηλά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι πρώτοι είχαν καλύτερη συγκέντρωση και υψηλή γνωστική λειτουργία.

Κάπως έτσι, καταρρίπτεται το στερεότυπο του «τρελού επιστήμονα» που μιλάει στον εαυτό του και βυθίζεται στο δικό του μυστικό παράλληλο σύμπαν γιατί πολύ απλά, κάποιος που μιλάει στον εαυτό του, μπορεί να είναι ιδιοφυΐα που χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εκφραστεί.

Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ενώ μια συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι ολοκληρώνουμε πιο εύκολα και γρήγορα ένα task όταν μιλάμε στον εαυτό μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα παιδιά χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική σε κάθε δύσκολη αποστολή, όπως όταν παλεύουν να εξοικειωθούν με το δέσιμο των κορδονιών.

Σε εμψυχώνει

Σε ποιον θα τα εξηγήσεις καλύτερα και κυρίως ποιος θα σε καταλάβει καλύτερα; Το να τα λες με τον εαυτό σου, είναι σκέτη επιτυχία γιατί σε ενθαρρύνει όσο κανείς άλλος. Ο διάλογος με τον εαυτό σου απορρέει από μια υψηλή αυτοπεποίθηση που σε αποφορτίζει και παίρνει μακριά το άγχος.

Ωστόσο, ο τρόπος που μας μιλάμε, παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Όταν μας μιλάμε άσχημα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό ενώ το θετικό self- talk έχει μόνο καλά αποτελέσματα, όπως και το ουδέτερο.

Σύμφωνα με μια μελέτη, τα άτομα που είχαν χαμηλή αυτοπεποίθηση, διαπιστώθηκε ότι ένιωθαν πιο άσχημα μετά από την κουβέντα με τον εαυτό τους, ακόμη κι αν είχε θετική χροιά.

Ενισχύει τη μνήμη

Έχεις διαβάσει ποτέ κάτι φανταστικό, που θα ήθελες να κρατήσεις για πάντα στη μνήμη σου; Μπορείς να το πετύχεις εύκολα αν ανοίξεις κουβέντα με τον εαυτό σου, σύμφωνα με μελέτη. Η όλη διαδικασία βελτιώνει τη μάθηση και την ικανότητα να συγκρατούμε πληροφορίες που θέλουμε. Ώρα να το δοκιμάσεις αν δεν το έχεις τολμήσει ήδη.

Συμβάλλει στον αυτοέλεγχο

Το να μιλάς στον εαυτό σου, απομακρύνει τα αρνητικά συναισθήματα και οδηγεί σε συναισθηματικό αυτοέλεγχο, σύμφωνα με έρευνα. Η εσωτερική μας φωνή όταν ακούγεται δυνατά, σταματάει κάθε συμπεριφορά που δεν μας αρέσει. Είναι ουσιαστικά η αυτοσυγκράτηση που δείχνουμε για τις παρορμήσεις, τα συναισθήματα ή τις επιθυμίες μας. Με τον αυτοέλεγχο προσπαθούμε να προλάβουμε τον εαυτό μας από το να κάνει κάτι που δεν θέλουμε και με το σωστό self talk, βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στον στόχο μας.

