Γιατί ο φόβος μας προκαλεί (μερικές φορές) ευχαρίστηση; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Παλάμες που ιδρώνουν, παλμοί που ανεβαίνουν, μυς που γίνονται πιο έντονοι. Αν κάθε φορά που βλέπεις μια πετυχημένη σκηνή τρόμου, νιώθεις κάπως έτσι, τότε αυτό το άρθρο σε αφορά. Όταν ο φόβος αρχίζει να υποχωρεί, τα ενοχλητικά συμπτώματα δίνουν τη θέση τους στην ευχαρίστηση. Αν και πάλι ταυτίζεσαι, έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν πίσω από όλο αυτό κρύβεται κάτι βαθύτερο ή προκύπτει απλά από την ανακούφιση που φέρνει η επιβίωση;

Η αμυγδαλή, που είναι μια ομάδα νευρώνων στο κέντρο του εγκεφάλου, ελέγχει την αντίδρασή μας στον φόβο. Σε μια τρομακτική κατάσταση, η αμυγδαλή διεγείρει τον υποθάλαμο, που ενεργοποιεί δύο συστήματα στο ανθρώπινο σώμα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το θαλαμο-φλοιϊκό σύστημα. Τι κάνουν αυτά τα δύο; Πλημμυρίζουν τον οργανισμό με διάφορες ορμόνες και μας ωθούν σε μια «πάλη ή φυγή», ναι, το λεγόμενο fight or flight σύνδρομο.

Η αδρεναλίνη κρατάει το σώμα μας σε εγρήγορση. Αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς ενώ η κορτιζόλη αυξάνει την πίεση του αίματος. Τα επίπεδα αίματος γύρω από τα ζωτικά όργανα διαστέλλονται, παρέχοντάς τους οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι να παίρνουμε πιο γρήγορες αναπνοές ενώ όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα να αντιδράσει.

Όπως εξηγεί η νευροεπιστήμονας του πανεπιστημίου του Bristoll, Dr Charlotte Lawrenson: «Παρόλο που έχουμε κατανοήσει ένα μεγάλο μέρος από το πώς λειτουργούν οι νευρώνες του εγκεφάλου απέναντι στον φόβο που καθορίζει τη συμπεριφορά μας, υπάρχουν πολλά ακόμη άγνωστα κεφάλαια που πρέπει να εξεταστούν».

Όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα απειλητικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Lawrenson, ενεργοποιούνται δύο τμήματα στον εγκέφαλο. Το πρώτο συνδέεται με την ταχύτητα και τη γρήγορη αντίδραση. Το δεύτερο συνδέεται με την επιβράδυνση κι έχει να κάνει με τη συνείδητη, τη λογική και τη μνήμη. Σε αυτό το σημείο, η απειλή που ενεργοποιεί τον φόβο, αναλύεται και μας επιτρέπει να καταλάβουμε κατά πόσο είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν πραγματικό κίνδυνο.

Αν η απειλή είναι ρεαλιστική, ενεργοποιούνται κι άλλες περιοχές του εγκεφάλου που οδηγούν τον οργανισμό να αντιδράσει απέναντι στον κίνδυνο. Όταν όλο αυτό περάσει, όλη αυτή η ανάμνηση (από τον κίνδυνο) μεταφέρεται και αποθηκεύεται στον ιππόκαμπο.

