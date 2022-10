Bigorexia: Τα σημάδια που δείχνουν ότι το έχεις παρακάνει με τους μυς σου

Μήπως έχεις πάθει εμμονή με την αύξηση της μυϊκής σου μάζας;

Αν «λιώνεις» στις προπονήσεις κι όλες στοχεύουν στο να δεις μια μέρα τους μυς σου να έχουν φτάσει σε άλλο level, τότε ίσως πάσχεις από Bigorexia. Πρόκειται για μια διαταραχή που σε κάνει να νιώθεις έντονο στρες αν χάσεις μια προπόνηση και αν παραβιάσεις μια αυστηρή δίαιτα ενώ θυμίζει αρκετά τη νευρική ανορεξία. Με λίγα λόγια, αν ξεφύγεις από ένα σκληρό κι εντατικό πρόγραμμα άσκησης και διατροφής, νιώθεις να κυριεύεσαι από πανικό.

Επίσημα ονομάζεται μυϊκή δυσμορφία, είναι όμως γνωστή και ως bigorexia, αντίστροφη ανορεξία ή σύνδρομο του Άδωνη που προκύπτει από την λατρεία του τέλειου σώματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι μια σοβαρή αγχώδης διαταραχή που κάνει κυρίως τους άνδρες να νομίζουν ότι είναι μικρόσωμοι παρά το γεγονός ότι έχουν εντυπωσιακή σωματική διάπλαση και ανεπτυγμένη μυϊκή μάζα.

Όπως έχει δηλώσει σχετικά ο πρόεδρος του Ιδρύματος Διαταραχής Σωματικής Δυσμορφίας, Rob Wilson: «γνωρίζουμε ότι περίπου το 10% των αντρών που πηγαίνουν στο γυμναστήριο, εμφανίζουν μυϊκή δυσμορφία», συμπληρώνοντας πως αρκετά ακόμη περιστατικά περνούν απαρατήρητα επειδή είναι ελάχιστοι οι άνδρες που γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη διαταραχή.

