Έχεις υψηλή ενσυναίσθηση; - Το τεστ της Orloff σου δίνει την απάντηση

Είναι αρνητική η ενσυναίσθηση; Γιατί διαφέρει από άτομο σε άτομο; Κάνε το τεστ που μπορεί να σου δώσει μια εικόνα του αν έχεις υψηλή ενσυναίσθηση ή όχι

Είναι δύσκολο να μιλήσουμε επιστημονικά για την ενσυναίσθηση. Πρόκειται για την ικανότητα ανθρώπων να συναισθάνονται όσα βιώνουν τα άτομα γύρω τους και αυτό είναι κάτι, το οποίο διαφέρει από άτομο σε άτομο. Κάποιοι βιώνουν έντονα μόνο ότι αφορά τους ίδιους. Άλλοι μπορούν να καταλάβουν και να μπουν στην θέση του διπλανού τους, με περισσότερη ευκολία και ένταση.

Αυτό ωστόσο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ένα κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν διαπράξει δολοφονία, είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Ψυχοπαθείς, κοινωνιοπαθείς και νάρκισσοι είναι οι προσωπικότητες εκείνες, που δεν μπορούν να νιώσουν αισθήματα άλλων ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι και πιο πιθανό να διαπράξουν δολοφονίες.

Από την άλλη, όσοι έχουν πολύ υψηλή ενσυναίσθηση, συνήθως απορροφούν τα προβλήματα και τον πόνο των γύρω τους, ώσπου στο τέλος γίνονται δυστυχισμένοι. Επομένως καταλαβαίνουμε για αρχή πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί ισορροπίες.

Δύσκολα κανείς ωστόσο, μπορεί να αμφισβητήσει το πόσο σημαντική, θεραπευτική και αναγκαία είναι η ενσυναίσθηση στις ζωές μας. Η Judith Orloff, γνωστή ψυχίατρος αποφάσισε να ασχοληθεί εντατικά με την ενσυναίσθηση και έβγαλε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως επίσης και ένα τεστ το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις πολύ υψηλή ενσυναίσθηση ή όχι.

Tα είδη ανθρώπων με πολύ υψηλή ενσυναίσθηση

«Υπάρχουν διαφορετικά είδη ανθρώπων με πολύ υψηλή ενσυναίσθηση», λέει η Judith Orloff, MD, ψυχίατρος και συγγραφέας του βιβλίου The Empath's Guide To Survival: Life Strategies For Sensitive People.

Σύμφωνα με τις εμπειρίες της ίδιας της Orloff (και όχι με εμπειρικές έρευνες), υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων με πολύ υψηλή ενσυναίσθηση»:

φυσικοί

συναισθηματικοί

διαισθητικοί

«Οι φυσικοί ενσυναισθητικοί μαζεύουν πολλά πράγματα στο ίδιο τους το σώμα. Παίρνουν τα σωματικά συμπτώματα άλλων ανθρώπων και μπορούν στην πραγματικότητα να αναλάβουν την ασθένεια άλλων ανθρώπων», λέει η Orloff.

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι διαισθητικοί ενσυναισθητικοί. «Οι διαισθητικοί ενσυναισθητικοί είναι εκείνοι που βιώνουν τη ζωή με εξαιρετική αντίληψη», συμπληρώνει.

Οι διαισθητικοί ενσυναισθητικοί είναι εξαιρετικά έξυπνοι και μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ψυχική ικανότητα που μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθηση της γνώσης

τηλεπάθεια

ικανότητα λήψης μηνυμάτων στα όνειρα

ικανότητα επικοινωνίας με ζώα και φυτά

ικανότητα να λαμβάνουν τα ενστικτώδη συναισθήματα και τα σήματα του σώματος

«Είναι εξαιρετικά διαισθητικοί και ευαίσθητοι και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό για να καθοδηγήσουν τη ζωή τους», προσθέτει. Και πάλι, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς και ότι αυτές οι έννοιες δεν μπορούν να μετρηθούν εμπειρικά.

Το τεστ ενσυναίσθησης της Orloff με ερωτήσεις

Η Orloff συμβουλεύει να κάνεις στον εαυτό σου μερικές από τις παρακάτω ερωτήσεις για να προσδιορίσεις το επίπεδο ενσυναίσθησης που διαθέτεις. Όσο περισσότερα αναγνωρίζεις, τόσο πιο ψηλά βρίσκεσαι στην κλίμακα.

Μου λένε ότι είμαι υπερβολικά ευαίσθητος ή πολύ ντροπαλός σε όλη μου τη ζωή;

Αισθάνομαι συχνά ότι δεν ταιριάζω με τους υπόλοιπους;

Μήπως οι άνθρωποι μου αποστραγγίζουν την ενέργεια; Χρειάζομαι πολύ χρόνο μόνη μου για να αναζωογονηθώ;

Μήπως οι θόρυβοι, οι μυρωδιές ή η υπερβολική ομιλία με καταβάλλουν;

Προτιμώ να πηγαίνω με το δικό μου αυτοκίνητο σε μέρη, ώστε να έχω τη δυνατότητα να φύγω;

Έχω την τάση να απομονώνομαι κοινωνικά;

Έχω διαίσθηση για τους ανθρώπους και γνωρίζω πράγματα χωρίς να μου το λένε;

Έχουν φοβηθεί άλλοι άνθρωποι από τη διαίσθησή μου;

Ένα άτομο με υψηλή ενσυναίσθηση είναι πολύ πιθανό να υποφέρει ψυχικά και να νιώθει εξαντλημένο.Γι' αυτό και είναι σημαντικό να κρατήσεις πως η ενσυναίσθηση χρειάζεται ισορροπία, άμυνες και όρια.