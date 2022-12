Grudge-dumping: Τι είναι και γιατί μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις σου (χωρίς να το καταλάβεις)

Ο θυμός όταν δεν εκτονώνεται και η σιωπή μπορεί να είναι πολύ πιο τοξικές συμπεριφορές από ό,τι πιστεύεις

Αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει grudge-dumping και πώς επηρεάζει τις σχέσεις σου, αρκεί να φέρεις στο μυαλό σου όλες εκείνες τις φορές που επέλεξες να σιωπήσεις παρά να μιλήσεις και να εκφράσεις ανοιχτά τα παράπονά σου. Όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα οδηγούν σε ξεσπάσματα που περιγράφουν ακριβώς τι σημαίνει ο όρος.

Eίναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις κάποιες φορές ενοχλημένος με τον σύντροφό σου αλλά όταν δεν εκφράζεις ό, τι σε ενοχλεί, αυτό έχει την τάση να γιγαντώνεται μέσα σου και να εκφράζεται αργότερα προς τα έξω με διπλάσια ένταση.

