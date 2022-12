Τα 3 ηλικιακά στάδια του άγχους: Τι αγχώνει περισσότερο τις γυναίκες και γιατί

Οι προβληματισμοί στρέφονται γύρω από οικονομικά, σχέσεις και καριέρα

Το 2022 νιώσαμε το άγχος να μας κυριεύει και να είναι γενικευμένο. Η χρονιά τα είχε όλα για να αισθανθούμε ανασφάλεια και απελπισία και έρευνα που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο το επιβεβαιώνει. Σύμφωνα με το Mental Health Foundation, το 74% των ενηλίκων έχουν βιώσει στρες τον τελευταίο χρόνο ενώ 1 στους 14 συμμετέχοντες παραδέχτηκαν πως ένιωθαν άγχος σε καθημερινή βάση.

Έρευνα της γυναικείας κοινότητας, Tessy’s Brunches, έδειξε ότι οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο βιώνουν το άγχος σε «τρεις διαφορετικές ηλικιακές περιόδους». Οι ειδικοί κατέληξαν στα 3 ages of worry, όπως είναι γνωστά, μετά τη συμμετοχή 1.000 εργαζόμενων γυναικών. Το άγχος μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία και αυτές είναι οι ηλικιακές περίοδοι που γίνεται πιο έντονο για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι γυναίκες από τα 21 μέχρι τα 34 τους, ανησυχούν περισσότερο για την ψυχική τους υγεία, την καριέρα τους και τις φιλικές τους σχέσεις. Το βασικό άγχος περιστρέφεται γύρω από τη μονιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, την ποιότητα των σχέσεων σε φιλικό επίπεδο και το πώς μπορούν να βάλουν σε προτεραιότητα το self care, βάζοντας παράλληλα όρια.

#MentalHealth Fact:

Depressive and anxiety disorders are about 50% more common among women than men.



Women who have experienced intimate partner violence or sexual violence are particularly vulnerable to developing a mental health condition.



Source: @WHO pic.twitter.com/jxjPrIHe8R