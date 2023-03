Το τεστ του Ιπποκράτη θα αποκαλύψει τα πάντα για την προσωπικότητά σου

Γύρω στο 400 π.Χ. προσδιόρισε τέσσερα οργανικά υγρά: το αίμα, την ωχρή χολή, το φλέγμα, και τη μέλανα χολή, στα οποία απέδωσε τα διαφορετικά γνωρίσματα στον χαρακτήρα των ανθρώπων

Τα ψυχολογικά τεστ όπως και οι οπτικές ψευδαισθήσεις μάς φέρνουν πιο κοντά στον εαυτό μας αλλά και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Μας βοηθούν να εμβαθύνουμε και να ανακαλύψουμε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς μας.

Ο Ιπποκράτης παρατήρησε πρώτος, πως πέρα από τις διαφορές στην εξωτερική μας εμφάνιση, όλοι έχουμε μοναδικές προσωπικότητες που μας διαφοροποιούν αποφασιστικά. Γύρω στο 400 π.Χ. προσδιόρισε τέσσερα οργανικά υγρά: το αίμα, την ωχρή χολή, το φλέγμα, και τη μέλανα χολή, στα οποία απέδωσε τα διαφορετικά γνωρίσματα στον χαρακτήρα των ανθρώπων.

Από τα διαφορετικά αυτά υγρά που επικρατούν σε κάθε οργανισμό, προκύπτουν 4 διαφορετικές κατηγορίες ιδιοσυγκρασίας, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την υγεία σου όσο και την προσωπικότητά σου:

Τα άτομα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ιδιοσυγκρασίας, δηλαδή στο «αίμα», χαρακτηρίζονται ως εξωστρεφή, ευδιάθετα και εκ φύσεως αισιόδοξα. Λατρεύουν τις κοινωνικές επαφές και αγαπούν την περιπέτεια. Δεν χάνουν ευκαιρία να μαθαίνουν νέα πράγματα και να αποκτούν νέες εμπειρίες, κυνηγώντας τα θέλω τους. Πολλοί από τους ανθρώπους που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία καταφέρνουν πολλά στην ζωή τους και κατακτούν εύκολα διακρίσεις και επιτεύγματα.

Τα άτομα που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία ιδιοσυγκρασίας, είναι επιτυχημένα αφού κυριαρχεί η λογική, η στρατηγική και η ορθολογική σκέψη. Είναι κατάλληλα για ηγετικές θέσεις, έχουν ισχυρό κι επιβλητικό χαρακτήρα και αγαπούν την τάξη και την οργάνωση. Χάρη στα χαρακτηριστικά τους αυτά, μπορούν να αποτελέσουν ηγέτες και να δώσουν το παράδειγμα στους υπόλοιπους.

The Four Communication Styles...



Based on previous theories of human interaction--such as Hippocrates "four temperaments" and Carl Jung's psychological types--Alessandra has mapped out four communication styles on four quadrants, as seen below.



Article: https://t.co/JVaOuP3jz6 pic.twitter.com/1tXdQKPrJC