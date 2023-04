5 βήματα για να φύγεις από μια σχέση με λεκτική βία

Υπάρχει τρόπος να τα καταφέρεις

Μπορεί να φανεί αρκετά παράλογο αλλά τα άτομα που κακοποιούνται λεκτικά, δύσκολα το αναγνωρίζουν (ειδικά αν μεγάλωσαν με αυτή τη μορφή βίας).

Όταν έρχεται το στάδιο της αναγνώρισης, το επόμενο είναι πιο δύσκολο και αυτό είναι η φυγή από τα πλαίσια αυτής της τοξικής σχέσης. Η λεκτική κακοποίηση, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, καλλιεργείται όταν η δύναμη των δύο συντρόφων μες στη σχέση δεν είναι ίση και ο ένας από τους δύο συντρόφους θέλει να χειραγωγεί τον άλλον και να ασκεί έλεγχο.

Το να φύγεις από μια τέτοια σχέση δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ύπουλες μορφές βίας. Όταν την αναγνωρίσεις όμως, μπορείς να ακολουθήσεις τα 5 βήματα των ειδικών για να φύγεις μακριά της, όπως τα παραθέτουν στο Psychology Today:

Τα μικρά παιδιά κανονικοποιούν τη λεκτική βία γιατί υποθέτουν ότι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Η στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει παντού, είναι πολύτιμη καθώς οδηγεί στην αναγνώριση και την αναζήτηση λύσης. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε σχέση, όχι μόνο σε αυτή γονέα- παιδιού. Σε μια ενήλικη σχέση, το θύμα βρίσκει δικαιολογίες και θεωρεί τον εαυτό του υπαίτιο για αυτή τη συμπεριφορά και τις εκρήξεις οργής. Μόνο όμως όταν σταματήσει να δικαιολογεί αυτό που συμβαίνει, είναι κοντά στη λύτρωση και τη δραπέτευση.

Σε μια σχέση όπου κυριαρχεί η λεκτική βία, ο κύκλος της κριτικής και των επιθέσεων είναι ατέρμονος και πολλαπλασιάζεται. Εδώ θέλει προσοχή γιατί μόλις τελειώνει ο πρώτος κύκλος κακοποίησης, ο θύτης ζητάει «μετανιωμένος» συγγνώμη και υπόσχεται ότι δεν θα το ξανακάνει. Μέχρι τουλάχιστον την επόμενη φορά γι' αυτό καλό είναι να μετράς τις φορές που έπεσες θύμα κακοποίησης.

