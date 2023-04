Μήπως σαμποτάρεις τον εαυτό σου; Το τεστ που θα σου πει την αλήθεια

Σημάδια του αυτο-σαμποτάζ είναι ότι θέλουμε πάντα να ευχαριστούμε τους άλλους χωρίς να τους λέμε ποτέ όχι

Ήρθε η ώρα να πείτε την αλήθεια! Πόσες φορές έχετε κατηγορήσει τον εαυτό σας το τελευταίο διάστημα; Η συνήθεια να τα ρίχνετε όλα σε εσάς είναι αποτέλεσμα του overthinking και μπορεί μόνο επιζήμιες επιπτώσεις να έχει πάνω σας όσο κι αν σας φαίνεται λυτρωτική εκ πρώτης όψεως.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να αποβεί αυτοκαταστροφική και η αναγνώριση ότι σαμποτάρετε συχνά τον ίδιο σας τον εαυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Η νευροψυχολόγος Judy Ho δημιούργησε ένα τεστ που θα αποκαλύψει αν κάνετε κι εσείς αυτο-σαμποτάζ και για να το διαπιστώσετε, μπορείτε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις εδώ.

Σημάδια του αυτο-σαμποτάζ είναι ότι θέλουμε πάντα να ευχαριστούμε τους άλλους χωρίς να τους λέμε ποτέ όχι. Όλο αυτό λειτουργεί φυσικά εναντίον μας γιατί δεν βάζουμε κανένα απολύτως όριο σε τίποτα με αποτέλεσμα να ωθούμε τον εαυτό μας σε εξαντλητικά επίπεδα. Θέλουμε πάντα να γινόμαστε αποδεκτοί κι έτσι τείνουμε να παραγκωνίζουμε τα θέλω και τις ανάγκες μας.

The key to letting go of self-sabotage is to identify WHY you do it.



If you realize what you get out of it, you can be free from it.