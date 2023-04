Οι 5 τοξικές λέξεις που σαμποτάρουν την επιτυχία σου

Υπάρχει τρόπος να σταματήσεις να τις ακούς και να μη δίνεις καμία σημασία

Θέτεις συνέχεια στόχους και κάνεις τα πάντα για να τους πετύχεις; Μπορεί να δουλεύεις σκληρά για την υλοποίησή τους αλλά κάποιοι άνθρωποι από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να μη θέλουν να σε βλέπουν να ακολουθείς τα όνειρά σου.

Έτσι, χρησιμοποιούν πέντε χαρακτηριστικές, «τοξικές» λέξεις για να σε αποθαρρύνουν και να σε αποτρέψουν από την επιτυχία. Αν έχεις περιέργεια να μάθεις αν σου τις έχουν πει, οι πέντε καταστροφικές λέξεις είναι οι εξής: «Κανείς άλλος δεν έχει ποτέ...». Η συνέχεια δεν έχει σημασία αφού η αρχή της πρότασης κάνει από μόνη της ζημιά, στον αποδέκτη.

Αν θες και τη συνέχεια ωστόσο, μπορούμε να σου φτιάξουμε αρκετά καταστροφολογικά σενάρια που λένε οι άνθρωποι που θέλουν να σου στερήσουν την επιτυχία:

Removing toxic people from your life is self-care.