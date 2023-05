O κανόνας των 2': Τι είναι και πώς θα σε βοηθήσει να μην χρονοτριβείς ποτέ

Πρόκειται για μια απλή τεχνική που δείχνει ότι τελικά τα μικρά tasks, δεν είναι τόσο δύσκολα στην εφαρμογή τους, (και ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερα)

Αν ο εγκέφαλός σου αρνείται να ανταποκριθεί σε καταιγισμό πληροφοριών και αναθέσεων, το αποτέλεσμα είναι να χρονοτριβείς και να σε καταβάλλει το άγχος. Σε καταλαβαίνουμε αλλά δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι γιατί μπορείς να επαναφέρεις τη χαμένη σου παραγωγικότητα μέσα από την εφαρμογή ενός απλού κανόνα που θεωρείται ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά tricks που μπορούν να ξεγελάσουν εντυπωσιακά πολύ το μυαλό σου.

Ο κανόνας των 2' στηρίζεται σε κάτι πολύ απλό:

Ο κανόνας αμύνεται κάθε φορά που πας να χρονοτριβήσεις και στηρίζεται στα μικρά tasks, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο όσο ακατόρθωτο κι αν σου μοιάζει.

Ακολουθώντας τη λογική του, περνάς από τη θεωρία στην πράξη, ολοκληρώνεις γρήγορα tasks και δεν τα αφήνεις αιώνια να σε περιμένουν. Αν λοιπόν κάτι χρειάζεται μόλις 2' για να ολοκληρωθεί, μην το αφήσεις για αργότερα. Κάντο εκείνη τη στιγμή. Λάβε δράση και ο κανόνας υπόσχεται ότι δεν θα σου πάρει περισσότερο χρόνο μέχρι την εκτέλεση.

The Two-Minute Rule: If you see something that needs doing, and it can be completed within two minutes, do it immediately.