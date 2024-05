4 σημάδια πως, τελικά, εσύ είσαι ο πιο αντιπαθητικός του γραφείου

Μήπως δεν σε συμπαθούν όσο νομίζεις;

Τα άτομα που όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν στο εργασιακό τους περιβάλλον, μάλλον δεν θα μάθουν ποτέ ότι είναι τόσο αντιπαθή στον χώρο που δουλεύουν γιατί πολύ απλά δεν θα τους το πει κανείς. Στην πλειοφηφία τους, νομίζουν ότι είναι οι πιο τέλειοι, συμπαθητικοί, αξιολάτρευτοι συνάδελφοι της γης, αλλά αν επιχειρούσαν να κάνουν στο γραφείο μια ανώνυμη δημοσκόπηση, η αλήθεια για τη γνώμη που σχηματίζουν οι άλλοι για εκείνους θα ήταν πολύ διαφορετική από έχουν στο μυαλό τους.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο, Τέσα Ουέστ στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης: «Αν είστε ο μ@λ@κ@ς στη δουλειά, μην περιμένετε από κανέναν να σας το πει. Τα περισσότερα άτομα δυσκολεύoνται στο να σας αντιμετωπίσουν και άλλωστε δεν συνηθίζεται να δίνει κάποιος αρνητικό feedback αν δεν του ζητηθεί».

