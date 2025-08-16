7 σημάδια που αποδεικνύουν ότι είσαι συναισθηματικά εξαντλημένος

Μήπως έχεις φτάσει στο σημείο που πρέπει να προσέξεις;

Σίγουρα έχεις περάσει φάσεις στη ζωή σου που νιώθεις εξαντλημένος και κουρασμένος. Είναι απλώς μέρος της καθημερινότητας. Μερικές φορές, μάλιστα, ίσως αισθανθείς σαν να έχεις χάσει τη σπίθα σου και χρειάζεσαι βοήθεια για να τη βρεις ξανά. Και κάπου εδώ, να πούμε ότι ενώ αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, είναι ιδιαίτερα σύνηθες για τις γυναίκες, οι οποίες αναμένεται (από τους άλλους) να χειρίζονται τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο.

Αν έχεις αρχίσει να νιώθεις πως κάτι μέσα σου «δεν πάει καλά», πως έχεις χάσει τον ενθουσιασμό, την υπομονή ή τη διάθεση που κάποτε είχες, τότε ίσως βιώνεις αυτό που λέμε συναισθηματική εξάντληση. Δεν είναι αδυναμία. Δεν σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνεις. Είναι σημάδι ότι έχεις δώσει πάρα πολλά για πολύ καιρό χωρίς να γεμίσεις ξανά τη δική σου «δεξαμενή».

Παρακάτω θα βρεις 7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι έχεις φτάσει (ή πλησιάζεις) σε αυτό το σημείο.

Απλώς δεν σε ενδιαφέρει τίποτα

Αν απλώς δεν ενδιαφέρεσαι για πράγματα όπως παλιά, τότε αυτό είναι σημάδι ότι είσαι συναισθηματικά εξαντλημένος, αλλά συνεχίζεις να τα βγάζεις πέρα. Το να μην ενδιαφέρεσαι για κάτι σημαίνει ότι θέλεις να τα παρατήσεις, ακόμα και εάν δεν το έχεις κάνει. Είτε πρόκειται για μέρος της επαγγελματικής είτε της προσωπικής ζωής, έχεις εγκαταλείψει τις προσδοκίες που έθετες για τον εαυτό σου και τις φιλοδοξίες που είχες. Ενώ μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, η έλλειψη φροντίδας μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σημάδι κάτι σοβαρού.

Ψάχνεις πάντα για περισπασμούς

Εάν ένας άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να αποσπά την προσοχή του από την τρέχουσα πραγματικότητά του, είναι σημάδι ότι νιώθει συναισθηματικά εξαντλημένος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σίγουρα επιτρέπει την απόσπαση της προσοχής αρκετά εύκολα και η απόσπαση της προσοχής είναι λιγότερο δύσκολη για μερικούς από ό,τι για άλλους. Αλλά εάν αρχίζεις να αναζητάς αποσπάσεις από καθημερινές εργασίες που κανονικά θα ολοκλήρωνες χωρίς προβλήματα, δεν είναι καλό σημάδι. Η επανειλημμένη αναζήτηση αυτής της «διεξόδου» είναι ένα δείγμα ότι πραγματικά δυσκολεύεσαι.

Θέλεις να κοιμάσαι παραπάνω

Αν ένας άνθρωπος από σχετικά δραστήριος αρχίσει να θέλει να κοιμάται συνέχεια, υπάρχει πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραδεχτούν ότι απολαμβάνουν τον ύπνο τους, αλλά το να κοιμούνται τόσο πολύ που ο ύπνος γίνεται η αγαπημένη τους δραστηριότητα δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης ύπνου, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σημάδι επαγγελματικής εξουθένωσης.

Είσαι αγανακτισμένος

Ένα άλλο σίγουρο σημάδι ότι είσαι συναισθηματικά εξαντλημένος είναι ότι έχεις γίνει ολοένα και πιο δυσαρεστημένος με τους γύρω σου. Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, «η δυσαρέσκεια μπορεί να περιγραφεί ως μια σύνθετη, πολυεπίπεδη συναισθηματική αντίδραση στην κακομεταχείριση ή την αδικία που υφίσταται κάποιος από ένα άλλο άτομο, μια κατάσταση ή μια σειρά περιστάσεων».

Βιώνεις σωματικό πόνο

Δυστυχώς, η συναισθηματική και η σωματική μας υγεία είναι στενά συνδεδεμένες και η μία μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει την άλλη. Έτσι, εάν βρίσκεσαι σε συναισθηματική δυσφορία, είναι βέβαιο ότι θα τη νιώσεις και σωματικά. Το σώμα κάποιου που υφίσταται αυτό το είδος έντασης μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα προβλήματα όπως χρόνιο στρες και επαγγελματική εξουθένωση.

Δεν ενδιαφέρεσαι πλέον για τις σχέσεις σου

Εάν ένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται πλέον για τις σχέσεις του, ειδικά τις ερωτικές, πιθανότατα είναι συναισθηματικά εξαντλημένος. Αυτό που το κάνει ακόμα χειρότερο είναι ότι οποιοσδήποτε σε μια σχέση μπορεί στην πραγματικότητα να νιώθει εξαντλημένος εξαιτίας της σχέσης. Οι ίδιες οι σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν αιτίες εξουθένωσης. Ενώ η εξουθένωση στις σχέσεις είναι πραγματική, είναι επίσης πιθανό ένας άνθρωπος να αισθάνεται αδιαφορία για τις ρομαντικές σχέσεις επειδή νιώθει συναισθηματική εξάντληση σε άλλους τομείς της ζωής του.

