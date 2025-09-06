Σταμάτα να μιλάς για τα συναισθήματά σου: Τι κάνουν όσοι έχουν υψηλό EQ για να κατανοούν καλύτερα τους άλλους

Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι μόνο το να εκφράζεις ό,τι νιώθεις, αλλά και το πότε (και πώς) θα το πεις

Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται «μυστικό συστατικό» για την επιτυχία, τόσο στη δουλειά όσο και στις προσωπικές μας σχέσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το πρώτο βήμα για να λύσουμε μια σύγκρουση είναι να εκφράσουμε πώς νιώσαμε. Όμως, σύμφωνα με ψυχολόγους που μελετούν τη διαχείριση συγκρούσεων, το να μιλάμε αμέσως για τα συναισθήματά μας δεν είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική. Μερικές φορές, το πιο έξυπνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε και να εστιάσουμε αλλού.

Γιατί δεν είναι πάντα καλό να μιλάς για τα συναισθήματά σου

Συχνά δεν συμφωνούμε καν στο τι έγινε

Σε πολλές διαφωνίες, υποθέτουμε ότι όλοι θυμόμαστε το ίδιο γεγονός με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, μπορεί να θεωρείς ότι ο συνάδελφος «σε έκοψε» σε μια συνάντηση, ενώ εκείνος πιστεύει ότι προσπαθούσε απλώς να κλείσει μια εκκρεμότητα πριν τελειώσει ο χρόνος.

Τι να κάνεις

Αντί να ξεκινήσεις με το «με έκανες να νιώσω…», μίλησε για τη συμπεριφορά. Δοκίμασε να πεις: «Έτσι θυμάμαι τα γεγονότα. Εσύ πώς τα θυμάσαι;» Με αυτόν τον τρόπο δεν παρουσιάζεις τη δική σου εκδοχή ως απόλυτη αλήθεια και αφήνεις χώρο στον άλλον να μοιραστεί τη δική του οπτική.

Οι υποθέσεις μας για το «γιατί» είναι συχνά λάθος

Είναι ανθρώπινο να υποθέτουμε ότι ξέρουμε τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις κάποιου. Ωστόσο, πολλές φορές πέφτουμε έξω. Αν δεν εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα τον άλλον, είναι εύκολο να καταλήξουμε στο χειρότερο σενάριο.

Τι να κάνεις

Αντί να κατηγορήσεις, παραδέξου ότι έκανες υποθέσεις. Πες, για παράδειγμα: «Νόμιζα ότι με διέκοψες επειδή δεν με σέβεσαι. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σε οδήγησε να το κάνεις;» Η περιέργεια και η ειλικρίνεια ανοίγουν χώρο για να ακουστεί η πραγματική αιτία – που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάστηκες.

Τα συναισθήματά μας αλλάζουν όταν ξέρουμε περισσότερα

Μόλις μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι και το γιατί, συχνά η συναισθηματική μας αντίδραση αλλάζει. Αυτό που αρχικά μας εξόργισε μπορεί να μοιάζει λιγότερο σοβαρό, ή ακόμα και να μας φέρει κατανόηση για τον άλλον.

Τι να κάνεις

Άφησε τα συναισθήματα για το τέλος της συζήτησης. Ρώτησε: «Τώρα που καταλάβαμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, πώς νιώθουμε για αυτό;» Έτσι, η συζήτηση γίνεται πιο ώριμη και οδηγεί σε ουσιαστική συμφιλίωση.

Η ουσία είναι πως η συναισθηματική νοημοσύνη δεν σημαίνει μόνο να μιλάμε για όσα νιώθουμε, αλλά να ξέρουμε πότε και πώς να το κάνουμε. Όταν δίνουμε προτεραιότητα στα γεγονότα και στη διάθεση να ακούσουμε, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές και υγιείς.