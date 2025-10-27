Ήξερες ότι το να βαριέσαι είναι το μυστικό για να βρεις το πραγματικό νόημα της ζωής σου;

Δες γιατί το να "βαριέσαι" είναι τελικά η καλύτερη επένδυση για την ψυχική σου υγεία

Ζούμε σε μια εποχή που, χάρη στην τεχνολογία, έχουμε σχεδόν εξαλείψει την ανία. Με το smartphone στην τσέπη σου, δεν υπάρχει ούτε μία "νεκρή" στιγμή. Στην ουρά, στο λεωφορείο, ακόμα και περιμένοντας στο φανάρι, η οθόνη είναι εκεί για να γεμίσει το κενό. Όμως, αυτή η νίκη επί της ανίας μπορεί τελικά να είναι μια τεράστια ήττα για την ψυχική σου ευεξία.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής του Harvard Business School, Arthur C. Brooks, η ανία είναι απολύτως απαραίτητη. "Η ανία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλός μας, μη έχοντας άλλη γνωστική απασχόληση, ενεργοποιεί ένα σύστημα που ονομάζεται 'δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας' (default mode network)," λέει.

Σε αυτή τη λειτουργία, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, ο εγκέφαλός σου σε αναγκάζει να αντιμετωπίσεις τα "μεγάλα ερωτήματα για το νόημα" της ζωής σου — ερωτήματα που από τη φύση τους είναι άβολα. "Ένας από τους λόγους που έχουμε μια τέτοια έκρηξη κατάθλιψης και άγχους στην κοινωνία μας σήμερα, είναι επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πραγματικά το νόημα της ζωής τους," προσθέτει. Και ο κύριος ένοχος; "Αυτό το πράγμα στην τσέπη σου με την οθόνη."

Log Off: Πώς να αγκαλιάσεις την "cadillac των συναισθημάτων"

Αν νιώθεις μια παράξενη αδιαθεσία, μια αίσθηση κενού μέσα στην υπερσυνδεδεμένη καθημερινότητά σου, δεν είσαι μόνος. Ο αείμνηστος δημοσιογράφος Kaleb Horton έδινε μια απλή, αλλά ισχυρή συμβουλή:

"Αποσυνδέσου όσο πιο έντονα μπορείς. Βγες έξω, μίλα σε ανθρώπους στην πραγματική ζωή, εκεί που θεωρείται αγένεια να μιλάς συνέχεια για τις ειδήσεις. Προσπάθησε να δεις από κοντά τους φίλους που συνήθως στέλνεις απλώς μηνύματα. Πήγαινε μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο και κλείσε το τηλέφωνο όσο οδηγείς. Ξαναβρές τα χόμπι σου ή διάλεξε ένα καινούργιο."

Με άλλα λόγια, βγες offline. Δοκίμασε αυτά τα φυσιολογικά πράγματα που ακούς και, αν βαρεθείς, αυτό είναι υπέροχο. Γιατί, όπως έλεγε ο Horton, "αποδεικνύεται ότι η ανία είναι η Cadillac των συναισθημάτων".

Ανάπτυξε τη "δεξιότητα της ανίας" και βρες το νόημά σου

Χωρίς στιγμές ανίας, οδεύεις προς μια ψυχική εξάντληση. Ο καθηγητής Brooks είναι κατηγορηματικός: "Αν κάθε φορά που βαριέσαι έστω και λίγο, βγάζεις το κινητό σου, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για σένα να βρεις νόημα. Και αυτή είναι η συνταγή για την κατάθλιψη, το άγχος και μια αίσθηση κενού."

Η λύση είναι να αρχίσεις να εξασκείσαι. Αν συνειδητά και τακτικά αποφεύγεις να ελέγχεις το κινητό σου ή να εκτίθεσαι σε οποιαδήποτε άλλη πηγή ψηφιακού ερεθισμού, θα χτίσεις αυτό που ο Brooks αποκαλεί "η δεξιότητα της ανίας".

Αυτή η δεξιότητα όχι μόνο θα σου επιτρέψει να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής σου, αλλά θα σε κάνει και λιγότερο επιρρεπή στην ανία της καθημερινότητας — κάτι που όλοι πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε όσο ακόμα μπορούμε.