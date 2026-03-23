Η λύση στη χαοτική καθημερινότητα που ζούμε, είναι πιο κοντά (σου) απ’ αυτό που πιστεύεις

Η φύση ανέκαθεν αποτελούσε “safe place” - πόσο μάλλον τώρα που, όλοι έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε από τη χαοτική καθημερινότητα, έστω και για λίγη ώρα.

Ας μην γελιόμαστε: ζούμε σε μια εποχή, όπου σε καθημερινή βάση παλεύουμε να επιβιώσουμε, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε - κατά κάποιον τρόπο - επιβάλει στον εαυτό μας. Από τη δουλειά μέχρι το σπίτι και από τις σκέψεις μέχρι τα συναισθήματα, κάθε ημέρα μοιάζει με αγώνα εντός ρινγκ. Αντιπαλός μας; Ο ίδιος ο εαυτός μας. Οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε τύψεις, αν βγούμε εκτός προγράμματος - δεν συζητάμε καν, αν αφήσουμε κάτι γι’ αύριο. Και η μία ημέρα διαδέχεται την άλλη και εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τις πίστες σαν να βρισκόμαστε σε παιχνίδι του Super Mario. Ωστόσο, μέσα στην ταχύτητα και το άγχος ξεχνάμε να ζήσουμε, ξεχνάμε να χαμογελάσουμε, ξεχνάμε να χαρούμε τη στιγμή.

Αν κάτι αξίζει να ακούσεις, λοιπόν, αυτή τη Δευτέρα, είναι πως δεν είσαι μόνος - ακόμα κι αν έτσι αισθάνεσαι. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι τρελοί και αυτό που πρέπει να θυμίζεις διαρκώς στον εαυτό σου, είναι πως κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Και αυτό είναι αρκετό. Απαλλάξου από τις ενοχές, απομάκρυνε τις δεύτερες σκέψεις που κάθε φορά σου επιβάλλουν ένα «πρέπει», και εστίασε στις στιγμές που περνούν και, σίγουρα, δεν θα ξαναγυρίσουν. Πώς μπορείς να το κατορθώσεις αυτό; Η πληροφορία έρχεται από άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Associated Press, το οποίο υποστηρίζει, πως η λύση στη χαοτική καθημερινότητα που ζούμε, είναι πιο κοντά απ’ όσο πιστεύουμε. Για την ακρίβεια είναι φύση.

Πώς η φύση μπορεί να αποτελέσει διέξοδο ανακούφισης από τη χαοτική καθημερινότητα

Πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι το πρόγραμμα, τους χρόνους και τα περιθώρια που διαθέτεις μέσα στην κάθε ημέρα, καλό θα ήταν να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Το πάρκο της γειτονιάς, το άλσος της περιοχής σου, το βουνό ή ακόμα και η θάλασσα, είναι κάποιες από τις επιλογές, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «προσωπικό καταφύγιο» τις δύσκολες ημέρες σου. Ο Shawn Ramsey, ο οποίος είναι πιστοποιημένος δάσκαλος δασοθεραπείας, μας προτρέπει να αφιερώσουμε μόλις 10 λεπτά της ημέρας μας στη φύση. «Εστίασε στην αναπνοή, στα βήματα, στους φυσικούς ήχους γύρω σου - ίσως και στις φωνές των ανθρώπων. Σκέψου την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε αυτό το περιβάλλον και προσπάθησε να γίνεις ένα με αυτό», αναφέρει σε δήλωσή του στο AP.

Σύμφωνα με μια ιαπωνική πρακτική ευεξίας, που ονομάζεται «Shinrin-yoku», η επαφή με τη φύση είναι γνωστό πως μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη διάθεση, ρίχνει το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα οφέλη, λοιπόν, της αποσύνδεσης από τον «πραγματικό» κόσμο και της στροφής προς αυτόν της φύσης, είναι πολλαπλά και καθοριστικά για την ψυχική υγεία μας. Το να «κατεβάζεις ταχύτητα» και να συμβαδίζεις με τον ρυθμό του φυσικού περιβάλλοντος - έστω και για 10 λεπτά ημερησίως - είναι δεδομένο πως θα επιδράσει θετικά τόσο στην υγεία και την ψυχολογία σου όσο και στην καθημερινότητά σου.

«Είναι σημαντικό να αφιερώνεις μια στιγμή για να εκτιμήσεις τον κόσμο γύρω σου. Από τα δέντρα, τα λουλούδια, τα μικρά ζωάκια και τους φυσικούς ήχους μέχρι τους ανθρώπους και τις όμορφες εικόνες που προσπερνάς στη διαδρομή για το σπίτι, όλα έχουν κάτι να σου προσφέρουν», συμπληρώνει ο Shawn Ramsey, τονίζοντας πως η απόφαση να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας και εμάς μέσα σε αυτόν, αποτελεί σκαλοπάτι για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Όχι, δεν θα αλλάξουν όλα ξαφνικά, απλώς εμείς θα μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο.

