Όταν οι άντρες εμφανίζουν συμπτώματα εγκυμοσύνης - Τι είναι το σύνδρομο Couvade;

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου οι μισοί μέλλοντες πατέρες βιώνουν συμπτώματα

Το σύνδρομο Couvade, γνωστό και ως αρρενολοχεία, αποτελεί ένα από τα πιο παράδοξα αλλά και συναρπαστικά φαινόμενα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία ένας μη έγκυος σύντροφος - συνήθως ο μέλλων πατέρας - εμφανίζει συμπτώματα που θυμίζουν εγκυμοσύνη. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, φαίνεται πως δεν πρόκειται για κάποιο σπάνιο φαινόμενο.

Αν και δεν έχει επίσημα αναγνωριστεί ως ιατρική διαταραχή, το σύνδρομο Couvade φαίνεται να εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό των συντρόφων. Μελέτες δείχνουν ότι έως και οι μισοί μέλλοντες πατέρες αναφέρουν κάποια από τα συμπτώματα.

Τα συμπτώματα μιμούνται την εγκυμοσύνη

Το σώμα συνήθως αντιδρά με τρόπους που θυμίζουν έντονα μια κανονική εγκυμοσύνη. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, έντονη κόπωση, κοιλιακό πόνο, φούσκωμα και αλλαγές στην όρεξη. Ακόμα, παρατηρούνται εναλλαγές στη διάθεση, αύξηση του βάρους και μια γενικότερη αίσθηση δυσφορίας.

Εντυπωσιακό είναι ότι η χρονική εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών συχνά ακολουθεί τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης: κορυφώνεται στην αρχή και στο τέλος και συνήθως υποχωρεί μετά τον τοκετό. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, έως και το 52% των πατέρων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι εμφάνισε κάποια σημάδια του συνδρόμου.

Από πού προέρχεται ο όρος «σύνδρομο Couvade»;

Η λέξη «Couvade» προέρχεται από το γαλλικό ρήμα couver, που σημαίνει «εκκολάπτω». Ο όρος καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα από τον Άγγλο ανθρωπολόγο Edward Burnett Tylor, ο οποίος τον χρησιμοποίησε για να περιγράψει ένα φαινόμενο που παρατήρησε στα ταξίδια του: χωρικούς που ξάπλωναν στο κρεβάτι με τα νεογέννητα βρέφη τους, «μοιράζοντας» έτσι συμβολικά την εμπειρία της γέννας.

Στην πραγματικότητα, παρόμοιες πρακτικές έχουν καταγραφεί ήδη από την αρχαιότητα, σε περιοχές όπως η Μεσόγειος και η Ιβηρική, όπου οι άντρες ξάπλωναν στο κρεβάτι και εξέφραζαν πόνους του τοκετού, μερικές φορές φορώντας τα ρούχα της συντρόφου τους.

Ψυχολογία ή βιολογία;

Σήμερα, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή, μπορεί να εξηγηθεί μέσω ενός συνδυασμού ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων.

Από τη μία πλευρά, η εγκυμοσύνη αποτελεί μια περίοδο τεράστιων αλλαγών. Το άγχος, η ευθύνη και η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να εκδηλωθούν και σωματικά. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί νέοι πατέρες βιώνουν άγχος ή ακόμη και καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με περίπου έναν στους δέκα να εμφανίζει προγεννητική ή επιλόχεια κατάθλιψη.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται και ορμονικοί παράγοντες. Έρευνες δείχνουν ότι στους άνδρες που πρόκειται να γίνουν γονείς μειώνονται τα επίπεδα τεστοστερόνης και ορισμένων άλλων ορμονών. Η μείωση αυτή θεωρείται ότι βοηθά τους άνδρες να φροντίσουν το βρέφος και να δεσμευτούν στην οικογένεια, περιορίζοντας τάσεις όπως η αναζήτηση νέων συντρόφων ή η επιθετικότητα.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ερμηνείες είναι ότι το σύνδρομο Couvade αποτελεί μια έκφραση βαθιάς ενσυναίσθησης προς την έγκυο σύντροφο. Δεν πρόκεται απαραίτητα για μια συνειδητή διαδικασία, αλλά για μια φυσική τάση για σύνδεση, τόσο ψυχική όσο και σωματική. Σε μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και προσδοκίες, η διαμόρφωση μιας κοινής εμπειρίας - ακόμη και μέσα από ασυνήθιστες εκδηλώσεις - ενισχύει τον δεσμό και προετοιμάζει το ζευγάρι για τον νέο του ρόλο ως γονείς. Τελικά, το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει πώς οι άνθρωποι στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε μια τόσο σημαντική φάση της ζωής τους.