Πώς η αδιαφορία για τα ηλικιακά «πρέπει» θα σας χαρίσει χρόνια ζωής

Έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση επηρεάζει όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πόσο ζούμε

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός - όμως η σημασία που της αποδίδουμε είναι βαθιά κοινωνική και προσωπική. Από μικροί μαθαίνουμε τι «πρέπει» και τι «δεν πρέπει» να κάνουμε σε κάθε φάση της ζωής μας. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι απλώς περιοριστικές, αλλά επηρεάζουν ακόμη και την υγεία και τη μακροζωία μας; Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει κάτι εντυπωσιακό: ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση μπορεί να καθορίσει τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκεια της ζωής μας.

Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους κάθε ηλικίας, πλήττουν όμως κυρίως τους μεγαλύτερους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας στους τρεις δηλώνει ότι έχει βιώσει ηλικιακές διακρίσεις, ενώ στις ΗΠΑ σχεδόν όλοι οι ενήλικες άνω των 50 ετών αναφέρουν καθημερινές εμπειρίες ηλικιακού ρατσισμού. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές φορές αυτά τα στερεότυπα δεν καλλιεργούνται μόνο από τους άλλους, αλλά και από εμάς τους ίδιους.

Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μεγαλώνοντας δεν μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα, συχνά παραιτούνται και σταματούν να προσπαθούν. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αποφεύγει να μάθει νέες δεξιότητες επειδή θεωρεί ότι είναι πλέον αργά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, μειωμένη δραστηριότητα και, τελικά, χειρότερη ποιότητα ζωής. Έτσι, τα στερεότυπα καταλήγουν να επιβεβαιώνονται και να λειτουργούν ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Η γήρανση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης δημόσιας υγείας

Οι αντιλήψεις μας για τη γήρανση διαμορφώνονται από πολύ νωρίς. Από την παιδική ηλικία επηρεαζόμαστε από την οικογένεια, τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά πρότυπα. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και τα παιδιά τριών ετών έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν στερεότυπα γύρω από την ηλικία. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η γήρανση δεν αποτελεί παρακμή, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης δημόσιας υγείας. Το γεγονός ότι ζούμε περισσότερο είναι πρόοδος - όχι πρόβλημα.

Pexels

Ένα από τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι αδύναμοι και εξαρτημένοι από τους άλλους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι ζουν ανεξάρτητα, παραμένουν δραστήριοι και συμβάλλουν στις κοινότητές τους. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκπαιδεύσιμοι, τόσο σωματικά όσο και γνωστικά, καθώς η ικανότητα για μάθηση και εξέλιξη δεν εξαφανίζεται με την ηλικία. Δεν υπάρχει ένα αυστηρό όριο στις δυνατότητες των ανθρώπων μόνο και μόνο επειδή μεγαλώνουν. Βεβαίως, κάποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας - όμως το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνους που γερνούν με λειτουργικό και υγιή τρόπο. Ποιος αποφασίζει, άλλωστε, ποια ηλικία είναι «πολύ μεγάλη» για σπουδές, εργασία ή νέα ξεκινήματα;

Τα άτομα με θετικές πεποιθήσεις για την ηλικία ζουν έως και 7,5 χρόνια περισσότερο

Η επιστήμη είναι σαφής: ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση επηρεάζει τη ζωή μας. Άτομα που διατηρούν θετική στάση απέναντι στην ηλικία τους αισθάνονται νεότερα, παρουσιάζουν καλύτερη ψυχική υγεία, γνωστική λειτουργία και, εντυπωσιακά, ζουν περισσότερο. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα αυτά μπορούν να ζήσουν έως και 7,5 χρόνια περισσότερο. Αντίθετα, ο ηλικιακός ρατσισμός συνδέεται με αυξημένο άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη φυσική δραστηριότητα και κοινωνική απομόνωση.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές προκατάληψης, ο ηλικιακός ρατσισμός θα επηρεάσει τους περισσότερους ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η αντιμετώπισή του δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης· είναι επένδυση στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί τελικά, η γήρανση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε - είναι ένα προνόμιο που αξίζει να βιώνουμε με αξιοπρέπεια και θετική στάση.