Transexual, Queer, Cisgender : Το «αλφαβητάρι» του σεξουαλικού προσανατολισμού

Olá pessoal! Vocês sabem o que é DSM? O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Agora vou contar pra vocês, resumidamente, como se deu a evolução histórica do conceito "Transexual", segundo o DSM: Em 1980, o DMS-III considerou o TRANSEXUALISMO como um transtorno de identidade de gênero, que constava na classificação de Transtornos Sexuais. Em 1994, o DSM-IV suspendeu o termo "transexualismo" das classificações anteriores e criou a classificação "Transtorno de Identidade de Gênero". Nos anos 2000, o DSM-IV-TR institui o Transtorno de Identidade de Gênero - tipo transexual. O DSM-V (2013-ATUAL) traz o termo DISFORIA DE GÊNERO, substituindo os termos "transtornos sexuais" e "transtorno de identidade de gênero". A DISFORIA DE GÊNERO é caracterizada por um SOFRIMENTO clinicamente significativo. A não conformidade de gênero, por si só, NÃO é um transtorno mental, e sim o sofrimento causado a partir dela. Existem 2 classificações no DSM-V: Transgênero: amplo espectro de indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se identificam com um gênero diferente do de seu nascimento. Transexual: indivíduo que busca ou que passa por uma transição social, o que, em muitos casos (mas não tem todos), envolve também uma transição somática por tratamento hormonal e cirurgia genital. Sou Psicóloga formada pela PUC-Rio com especialização em Processo Transexualizador pelo Hospital das Clínicas da USP. Hoje me dedico ao atendimento focado em pessoas com Disforia de Gênero, Transexualidade e Diversidade Sexual.