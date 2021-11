Boyfriend soft launch: H νέα Instagram-ική τάση στις σχέσεις είναι αυτή που ήδη βλέπετε στα stories σας

Ζούμε στο 2021, οι περισσότεροι έχουμε Instagram. Και το ξέρουμε καλά: Η σχέση επισημοποιείται όταν γίνει story.

Το κάνουμε σιγά σιγά. Ένα ποτήρι με δύο ποτήρια κρασί – σε ποιον ανήκει το δεύτερο, που δεν έχει tag; Μία selfie σ’ έναν καναπέ που δεν έχει ξανανεβεί στο προφίλ μας, ένας σκύλος που κάποιος άλλος κρατάει το λουρί εμφανίζεται τακτικά στην ιστορία μας. Μερικές εβδομάδες αργότερα, έρχεται η φωτογραφία με την αγκαλιά. Εμείς, φαινόμαστε ολόκληροι. Μαζί μας, το κάτω μισό του προσώπου του συντρόφου μας.

Κι οι followers αναρωτιούνται: Είναι νέο ειδύλλιο; Εντάξει, μπορεί να μην αναρωτηθούν και τίποτα αλλά ελπίζουμε το πρώτο, ας το παραδεχτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε λίγο celebrities.

Η εποχή που αναρτούσαμε αμέτρητες φωτογραφίες με τους συντρόφους μας, έχει περάσει. Το boyfriend reveal ανήκει πια στο παρελθόν – τώρα μιλάμε για το boyfriend soft launch. Δίνουμε στοιχεία ότι αποχαιρετήσαμε τη single ζωή μας, αισθανόμαστε έναν ενθουσιασμό αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε έναν νέο άνθρωπο στη socialmediaκή μας παρουσία.

Κανείς δεν ανεβάζει πλέον τη νέα του σχέση χωρίς να έχει προηγηθεί το soft launch. Ίσως γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά που νιώθαμε. Ίσως, πάλι, μας ενδιαφέρει υπερβολικά η γνώμη των άλλων και δεν θέλουμε να κρίνουν τις αλλαγές στη ζωή μας. Έστω κι αν είναι άγνωστοι.

I love when people do a “boyfriend soft launch” on IG. Keeps me invested as a viewer. pic.twitter.com/VjZH8gQiNI

— MAVS! (@marvelousmavss) October 28, 2021